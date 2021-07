5 choses à savoir jeudi

Les efforts de recherche dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété en Floride passent du sauvetage à la récupération

Les autorités se concentrent maintenant sur la récupération de l’immeuble en copropriété de Surfside, en Floride, qui s’est effondré le 24 juin – déplaçant les efforts de sauvetage mercredi. Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré aux familles des personnes portées disparues qu’après avoir passé au crible toutes les zones de débris, les autorités ont conclu qu’il serait désormais presque impossible de trouver des personnes en vie. Les équipes d’urgence retireraient les chiens de sauvetage et les appareils sonores, mais continueraient de rechercher dans les décombres les corps des victimes, a déclaré Jadallah lors d’un briefing privé mercredi. En 14 jours, les équipages ont récupéré un survivant. Le nombre de morts est désormais de 54, avec 86 personnes supplémentaires portées disparues.

Biden discutera des efforts de retrait en Afghanistan

La semaine dernière, l’administration Biden a confirmé que les troupes militaires américaines avaient quitté l’aérodrome de Bagram et remis la base aux forces de sécurité afghanes, mettant ainsi fin au rôle de combat américain après près de 20 ans de guerre. Le départ de Bagram, qui a servi de plaque tournante à la guerre menée par les États-Unis contre Al-Qaïda et les talibans, est intervenu alors même que certains responsables américains avertissent qu’un taliban renaissant pourrait bientôt renverser le gouvernement afghan. Jeudi, le président Joe Biden prononcera un discours pour discuter des efforts de retrait des États-Unis dans le pays.

Militaire afghan : Les États-Unis ont quitté l’aérodrome de Bagram la nuit, sans rien dire au nouveau commandant

Les talibans prennent des quartiers dans le nord de l’Afghanistan de fuir les troupes afghanes

La tempête tropicale Elsa continue de traverser les États-Unis

Après que la tempête tropicale Elsa ait fait un mort en Floride et plusieurs blessés dans le sud-est de la Géorgie, elle devrait traverser le sud-est et le centre des États-Unis jusqu’à jeudi. Les autorités de Jacksonville, en Floride, ont déclaré qu’une personne avait été tuée mercredi lorsqu’un arbre est tombé et a heurté deux voitures. Le National Weather Service a signalé des rafales de vent de 50 mph dans la ville. En Géorgie, une possible tornade a frappé un parc de véhicules récréatifs à la base de sous-marins navals de Kings Bay, faisant 10 blessés, a déclaré le porte-parole de la base, Scott Bassett. Quant à l’impact d’Elsa jeudi, des crues soudaines et jusqu’à 5 pouces de pluie sont possibles, tandis que des tornades pourraient également se développer du sud-est des États-Unis jusqu’en Virginie.

Les Bucks tentent de repousser les Suns en plein essor en finale de la NBA

Les Phoenix Suns espèrent une autre performance exceptionnelle de Chris Paul alors qu’ils tentent de prendre l’avantage sur les Milwaukee Bucks lors du deuxième match de la finale de la NBA jeudi soir (21 h HE, ABC). Le meneur vétéran, apparaissant pour la première fois en finale, a mené tous les buteurs avec 32 points dans la victoire 118-105 des Suns dans le match 1. La superstar des Bucks Giannis Antetokounmpo soigne une blessure au genou mais a pu marquer avec 20 points. et 17 rebonds. Surplombant la série, l’agitation intérieure d’ESPN impliquant les ancres de la NBA Rachel Nichols et Maria Taylor, après que les commentaires de Nichols sur la société soient devenus publics.

L’abeille est de retour : retour des finales nationales du concours d’orthographe

Onze jeunes as de l’orthographe qui ont déjà prouvé leurs prouesses linguistiques dans des compétitions locales et régionales s’affronteront jeudi en finale du Scripps National Spelling Bee. Le champion recevra un prix en espèces de 50 000 $. L’année dernière, le concours a été annulé pour la première fois depuis 1945 en raison de la pandémie de coronavirus. La ronde finale de cette année, qui se tiendra au Walt Disney World Resort près d’Orlando, en Floride, sera retransmise en direct sur ESPN2 à partir de 20 h HE.