5 choses à savoir jeudi

Biden visitera le site d’un immeuble en copropriété effondré en Floride

Le président Joe Biden visite le site de l’appartement effondré à Surfside, en Floride, jeudi. Biden est en Floride en partie pour remercier les premiers intervenants et les autres personnes impliquées dans la recherche de survivants. Il « rencontrera également les familles qui ont été forcées de subir cette terrible tragédie », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki plus tôt dans la semaine. En plus de la visite, le président a demandé une enquête sur l’effondrement, a déclaré Psaki. Elle a ajouté que Biden veut « jouer tout rôle constructif que nous pouvons jouer avec les ressources fédérales pour aller au fond des choses et empêcher que cela ne se produise à l’avenir ». La semaine dernière, Biden a déclaré une urgence fédérale en Floride, autorisant l’aide fédérale à compléter les efforts de redressement des États et locaux. Tôt jeudi matin, 18 personnes ont été confirmées mortes, dont 145 sont portées disparues.

Trump Organization devrait faire face à des charges fiscales

Les charges fiscales spécifiques contre la Trump Organization et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, devraient être dévoilées jeudi. Ce développement intervient après qu’un grand jury de Manhattan a inculpé Weisselberg et l’entreprise homonyme fondée par l’ancien président Donald Trump mercredi. En plus des accusations non scellées, Weisselberg devrait se rendre jeudi. Les accusations font partie d’une enquête de longue date dirigée par le procureur du district de Manhattan et le procureur général de New York sur les opérations de l’entreprise immobilière familiale. Les accusations interviennent quelques jours seulement après que les avocats de Trump ont rencontré les procureurs locaux dans une tentative infructueuse de persuader les procureurs de ne pas poursuivre leur affaire, a déclaré l’avocat de la Trump Organization, Ron Fischetti.

Nom, image et ressemblance : de nouvelles lois changent le paysage universitaire

Le paysage du sport universitaire change à jamais jeudi lorsque la législation de plusieurs États entre en vigueur, permettant aux étudiants-athlètes de monétiser l’utilisation de leur nom, image et ressemblance sans affecter leur éligibilité à l’université. C’est un pas dans l’inconnu pour la NCAA après plus d’un siècle de gestion d’une organisation résolument engagée dans un modèle amateur qui a résisté à l’appel à des avantages accrus pour les joueurs. La Cour suprême a statué à l’unanimité le 21 juin que la NCAA ne peut pas imposer de limites aux avantages liés à l’éducation que les étudiants-athlètes peuvent recevoir pour pratiquer des sports universitaires. Bien que la décision n’ait pas mentionné la question du nom, de l’image et de la ressemblance, la décision du tribunal est presque certaine d’avoir des répercussions sur le débat NIL.

William et Harry dévoilent la statue de la princesse Diana

Le prince William et le prince Harry dévoileront jeudi une statue de leur défunte mère, la princesse Diana, au palais de Kensington lors d’une cérémonie très attendue. La statue avait été conçue il y a des années, pour marquer le 20e anniversaire de sa mort et pour célébrer son héritage. William et Harry ont choisi le sculpteur Ian Rank-Broadley, dont le portrait de la reine Elizabeth II apparaît sur les pièces de monnaie britanniques. Puis la pandémie a retardé l’installation dans le Sunken Garden, l’un des endroits préférés de Diana au palais. Maintenant, la statue est dévoilée à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana. Les frères devraient prononcer des discours séparés dans ce qui devrait être un événement à haute pression et potentiellement gênant grâce à une brouille féroce entre les deux. « Ce qui se passera jeudi sera surveillé de près », a déclaré le biographe royal Robert Lacey. « Qu’est-ce que ces deux garçons honorent ? Quelles valeurs de Diana ? Les valeurs d’humanité, d’accessibilité ? »

La tempête tropicale Elsa pourrait se former jeudi

Les sauveteurs et les résidents de Floride surveillent une paire de vagues tropicales, dont l’une pourrait devenir une tempête jeudi. Les prévisionnistes du centre national des ouragans s’attendent à ce que l’une des vagues devienne la tempête tropicale Elsa dans les prochains jours. Bien qu’il soit trop tôt pour dire si le système aura un impact sur les États-Unis, des veilles de tempête tropicale ont été émises pour plusieurs îles des Caraïbes. Une veille de tempête tropicale signifie que des conditions de tempête tropicale sont possibles dans la zone de veille, généralement dans les 48 heures. Pour l’avenir, « la perturbation est susceptible de se développer à mesure qu’elle pénètre et voyage à travers les Caraïbes », selon le météorologue principal d’AccuWeather, Rob Miller. Si le système se maintient, il devrait dériver vers l’ouest-nord-ouest au-dessus des eaux libres de la mer des Caraïbes de samedi à lundi, entrant potentiellement dans le golfe du Mexique vers mardi.