5 choses à savoir jeudi

Biden rencontrera les sénateurs sur l’accord sur les infrastructures

Le président Joe Biden rencontrera un groupe de sénateurs bipartites qui disent avoir conclu un accord de principe avec la Maison Blanche sur un plan d’infrastructure de 1,25 billion de dollars. Le package comprend 579 milliards de dollars d’argent frais, soit moins que les 1 000 milliards de dollars demandés initialement par Biden, mais bien plus que les propositions initiales des sénateurs du GOP. Le point d’achoppement a été de savoir comment payer pour le paquet massif d’infrastructures de transport. Alors que le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a noté qu’il y avait une « longue liste » de moyens de payer pour cela, la plupart de ces détails n’ont pas encore été publiés et doivent encore être réglés. Pourtant, l’accord devrait obtenir l’approbation des législateurs des deux chambres désireux de s’attaquer aux infrastructures du pays et de montrer également que les deux parties peuvent toujours forger un consensus bipartite au sein d’un Congrès de plus en plus partisan.

Les Teamsters voteront sur l’intensification des efforts des syndicats d’Amazon

L’un des plus grands syndicats des États-Unis votera jeudi pour déterminer s’il fera de la syndicalisation des travailleurs d’Amazon une priorité absolue. La Fraternité internationale des Teamsters, qui représente 1,4 million de travailleurs, présentera une résolution lors de sa réunion annuelle qui ferait d’aider les travailleurs d’Amazon à obtenir un contrat syndical un objectif clé. Les critiques ont accusé Amazon de surmener ses employés et de leur refuser des salaires et des mesures de sécurité adéquats. Cependant, les travailleurs d’un entrepôt d’Amazon en Alabama ont massivement rejeté une proposition de syndicalisation en avril. Mais si la résolution passe, une division spéciale serait mise en place et dédiée aux employés d’Amazon, ont déclaré les Teamsters.

Simone Biles, d’autres gymnastes américaines cherchent à se qualifier pour les Jeux olympiques

Plus de 35 gymnastes sont à St. Louis, Missouri, pour les essais de gymnastique des États-Unis pour avoir une chance de se qualifier pour les Jeux olympiques. Au centre de la compétition se trouvera la quadruple médaillée d’or olympique Simone Biles, mais sa coéquipière du World Champions Center Jordan Chiles devrait également figurer sur la liste des incontournables des spectateurs alors qu’elle concourt pour sa première place olympique. Chez les hommes, le double olympien Sam Mikulak cherche à revenir aux Jeux, tandis que le nouveau champion national Brody Malone vise à former sa première équipe olympique. Aux fins de la qualification olympique, il y a six places dans l’équipe féminine – quatre compétitrices par équipe et deux individuelles – et cinq dans l’équipe masculine. Jade Carey a déjà accepté l’une des deux places individuelles disponibles dans l’équipe féminine.

La super lune aux fraises illuminera le ciel nocturne

Les observateurs du ciel se régaleront jeudi lorsque la pleine lune aux fraises ornera le ciel nocturne du monde entier. La pleine lune de juin est appelée la lune de la fraise car elle a signalé à certaines tribus amérindiennes qu’il était temps de cueillir des fraises en train de mûrir, selon l’Almanach du vieux fermier. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit rouge fraise : les astronomes disent qu’il sera plus probablement orange ou jaune. C’est également la quatrième et dernière super lune de 2021, lorsque la lune semble un peu plus grande et plus lumineuse car elle est un peu plus proche de la Terre que d’habitude.

Le dernier journal pro-démocratie de Hong Kong, Apple Daily, ferme ses portes

Le seul journal pro-démocratie de Hong Kong publiera sa dernière édition jeudi. L’Apple Daily a été contraint de fermer après l’arrestation de cinq rédacteurs et dirigeants et des millions de dollars de ses actifs ont été gelés dans le cadre de la répression croissante de la dissidence dans la ville semi-autonome. Le journal a été fondé par le magnat Jimmy Lai en 1995 – deux ans seulement avant que la Grande-Bretagne ne rende Hong Kong à la Chine – et était initialement un tabloïd connu pour ses potins sur les célébrités. L’Apple Daily est devenu une voix franche pour défendre les libertés de Hong Kong que l’on ne trouve pas en Chine continentale. Bien que des médias pro-démocratie existent toujours en ligne, c’était le seul journal imprimé de ce type dans la ville.