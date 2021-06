5 choses à savoir jeudi

Biden signera un projet de loi pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral

Le président Joe Biden signera jeudi après-midi le projet de loi qui fait de Juneteenth un jour férié fédéral, selon son calendrier officiel. La loi Juneteenth National Independence Day a été adoptée par le Congrès cette semaine, la Chambre et le Sénat l’ayant tous deux adopté quelques jours seulement avant les vacances, qui tombent samedi. Juneteenth, également connu sous le nom de Freedom Day ou Emancipation Day, commémore le jour où la nouvelle de la proclamation d’émancipation a atteint le Texas en 1865. Bien que la proclamation d’émancipation de Lincoln soit entrée en vigueur le 1er janvier 1863, certains détenteurs de personnes asservies ne leur ont pas donné le message que ils étaient libres. Le 19 juin 1865, le major-général de l’Union Gordon Granger a annoncé la nouvelle à Galveston – et a dit aux habitants de se joindre au programme.

Le projet de loi bipartite sur les infrastructures continue de prendre de l’ampleur

Un accord bipartite sur les infrastructures pourrait continuer à recueillir des soutiens jeudi, un jour après que 10 sénateurs ont approuvé le cadre d’une proposition de 1,2 billion de dollars. La proposition bipartite bénéficie désormais du soutien d’un groupe important de législateurs centristes – 10 républicains et 10 démocrates – et est apparue comme la meilleure opportunité pour le président Joe Biden de conclure un large accord avec le Congrès sur un vaste plan visant à moderniser les systèmes de transport américains qui se détériorent. De nombreux détails de la proposition n’ont pas été publiés, mais elle n’inclurait pas les infrastructures « douces » telles que le changement climatique et le logement, que Biden avait demandé dans son American Jobs Act initial de 2,25 billions de dollars. Les sénateurs démocrates qui soutiennent le cadre des infrastructures ont informé mercredi les responsables de la Maison Blanche de la proposition. Le secrétaire de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, a qualifié le briefing de « productif et encourageant ».

Après une précédente confusion, la Californie va assouplir les règles de pandémie sur les chantiers

Les régulateurs californiens devraient approuver jeudi les règles révisées en cas de pandémie sur les lieux de travail qui permettent aux employés entièrement vaccinés les mêmes libertés que lorsqu’ils ne sont pas au travail. La réglementation révisée serait conforme aux directives générales de l’État qui sont entrées en vigueur mardi en mettant fin à la plupart des règles relatives aux masques pour les personnes vaccinées contre le coronavirus. « S’il y a une ambiguïté, s’il y a des inquiétudes concernant l’application, nous clarifierons cela. J’ai un projet de décret exécutif prêt à être envoyé immédiatement après le vote pour rendre les clarifications publiques et apporter plus de certitude », a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. Cette décision intervient après que le conseil d’administration a effectué un backflip à double torsion au cours des dernières semaines lorsqu’il a d’abord reporté, puis rejeté, puis adopté, puis abrogé les règles proposées qui auraient permis aux travailleurs de renoncer aux masques uniquement si chaque employé dans une pièce était entièrement vacciné. L’État a effectivement rouvert mardi, mettant fin à une série de restrictions de 15 mois pour endiguer la pandémie.

L’US Open débutera dans le sud de la Californie

Bryson DeChambeau, huit fois vainqueur du PGA Tour et champion en titre de l’US Open, jouera aux côtés du champion amateur américain Tyler Strafaci et du champion Masters Hideki Matsuyama lors des deux premiers tours du 121e US Open à Torrey Pines à San Diego cette semaine. Le favori des paris, John Rahm, devrait commencer son tour en fin d’après-midi. Le parcours sud accueille le championnat national pour la première fois depuis la victoire épique de Tiger Woods avec une jambe cassée en 2008. Le parcours sud est également connu pour son rough sauvage, que le champion de l’US Open 2015 Jordan Spieth a qualifié de « méchant ».

Première partie des retrouvailles de Kardashian à diffuser

« L’incroyable famille Kardashian » s’est peut-être terminé la semaine dernière, mais E! commencera à diffuser ses retrouvailles en deux parties avec les acteurs jeudi soir. L’émission a été diffusée pendant 14 ans et a suivi le clan Kardashian à travers les mariages, les enfants, les divorces et de nombreux drames. Dans la finale de l’émission, les fans ont vu Kim Kardashian-West s’ouvrir à son ancienne « maman » Kris Jenner à propos de son divorce avec Kanye West. La réunion, animée par Andy Cohen, devrait également aborder des sujets tels que la possibilité que Kourtney et le père de ses enfants, Scott Disick, se remettent ensemble. La première partie de la réunion sera diffusée jeudi à 20 h HE sur E!.

