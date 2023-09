5 choses à savoir en Australie aujourd’hui

Bonjour, j’espère que vous vous sentez reposé. Nous avons quelques nouvelles technologiques à partager avec vous aujourd’hui.

1. Tinder facturera 500 $ par mois pour le statut VIP

Tinder estime que les gens paieront 500 $ par mois pour trouver une correspondance. Porté à notre attention par Insiderle nouveau de Tinder Service VIP n’est proposé qu’à environ 1 pour cent des utilisateurs les plus actifs de l’application de rencontres. L’une des fonctionnalités disponibles est « Message direct », qui vous permet d’envoyer un message à quelqu’un sans l’avoir mis en correspondance jusqu’à deux fois par semaine. Cette fonctionnalité est nulle. S’il vous plaît, ne faites pas de cette application un espace moins sûr qu’elle ne l’est déjà.

2. Un chatbot Gen Z pour Meta

Le le journal Wall Street rapporte que le propriétaire de Facebook, Meta, se prépare à annoncer un chatbot génératif d’IA appelé « Gen AI Personas ». Avec cet article derrière un paywall, Le bord explique que ce nouveau bot est destiné en interne aux jeunes utilisateurs et devrait être lancé lors de l’événement Meta Connect de l’entreprise qui débute mercredi (heure des États-Unis). Ça donne de l’absolu Bonjour les amis mais le chatbot se déclinerait en plusieurs « personnages » destinés à engager les jeunes utilisateurs.

3. Une poubelle sur roulettes

Les New-Yorkais ont un nouvel ami : la police de New York met en place une nouvelle mesure de sécurité à la station de métro Times Square : un robot de sécurité dont le rôle est de patrouiller dans le quartier et de « garantir la sécurité des gens ». Selon le New York Timeset porté à notre attention par Engadget, le robot, fabriqué par la société californienne Knightscope, ressemble à une version massive de R2-D2. Ses créateurs estiment que c’est comme une « poubelle sur roues ».

4. Intel condamné à une amende de 376,4 millions d’euros

Intel a été condamné à une amende de 376,4 millions d’euros par l’Union européenne après une longue bataille juridique que le AP a dit Intel a en fait gagné l’année dernière. Quoi qu’il en soit, la Commission européenne a imposé l’amende après qu’un tribunal a rejeté une amende initiale de 1,06 milliard d’euros prononcée en 2009 suite à des allégations selon lesquelles la société aurait utilisé des tactiques de vente illégales pour exclure son petit rival AMD. L’organisme de surveillance antitrust a accusé Intel d’abuser de sa position dominante sur le marché mondial des microprocesseurs x86 avec une stratégie visant à exclure ses concurrents en utilisant des rabais et des restrictions de ventes. Lire la suite ici.

5. Cisco achète Splunk

Mettre fin aux choses aujourd’hui avec l’activité derrière la technologie et Cisco, l’entreprise dont vous ne savez probablement même pas que vous utilisez des produits, a conclu ce week-end un accord accord d’achat de Splunk, dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 28 milliards de dollars. Splunk se décrit comme « la clé de la résilience de l’entreprise », ce qui signifie essentiellement qu’il dispose d’un ensemble d’outils logiciels pour surveiller le réseau d’une entreprise et éviter les incidents. Cisco est un géant des réseaux, l’achat est tout à fait logique, mais 28 milliards de dollars sont insondables.

