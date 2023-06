5 choses à savoir de CTV News: non-présentation de l’affaire de la cour royale

Le prince Harry ne se présente pas au tribunal, la police du Québec identifie une victime d’un tragique incident de pêche et les fonctionnaires fédéraux fournissent une mise à jour sur les incendies de forêt.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Non-présentation royale : Le procès pour piratage téléphonique du prince Harry contre l’éditeur du Daily Mirror a débuté lundi sans sa présence – et le juge n’était pas content.

2. Tragédie de pêche : La police du Québec a identifié l’adulte victime d’un incident de pêche qui a coûté la vie à cinq personnes au cours de la fin de semaine, la plupart étant des enfants.

3. Relations tendues : Des documents récemment publiés indiquent que les relations de la communauté du renseignement avec son principal chien de garde ont été particulièrement tendues au cours de la dernière année en raison d’un « niveau de résistance » à l’examen.

4. Mise à jour sur les feux de forêt : Le premier ministre Justin Trudeau doit fournir une mise à jour sur les incendies de forêt qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile et causé des dommages matériels considérables dans plusieurs provinces.

5. Les familles des victimes outragées : Paul Bernardo devrait être renvoyé dans une prison à sécurité maximale, a déclaré l’avocat représentant les familles de ses jeunes victimes de meurtre en appelant le Service correctionnel du Canada à être plus transparent sur ce qui a conduit à son transfert dans un établissement à sécurité moyenne du première place.

Encore une chose…

Les moustiques ont toujours été agaçants, mais ce printemps, il semble que les suceurs de sang aient plus soif que jamais, une tendance qui, selon un expert, est en augmentation.

Cette photo de 2014 mise à disposition par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montre un moustique femelle Anopheles funestus en train de se nourrir. (James Gathany/CDC via AP)