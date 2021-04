Un week-end Donald Trump: la course présidentielle du GOP s’arrête en Floride

Les républicains organisent un premier parti de la campagne présidentielle ce week-end dans le sud de la Floride, bien que l’invité vedette reste le même représentant du parti des deux dernières campagnes: Donald Trump. L’ancien président et d’autres républicains qui envisagent une candidature à la Maison Blanche pour 2024 se mêleront à certains des plus grands donateurs financiers du parti lors d’une « retraite de printemps » à Palm Beach. « Si vous envisagez de vous présenter à la présidence, vous serez là », a déclaré le stratège politique du GOP Doug Heye. Trump organise même l’un des événements, un dîner samedi soir dans son domaine de Mar-a-Lago.

Un salut au canon aura lieu au château d’Édimbourg en l’honneur du prince Philip

Un salut au canon en l’honneur du prince Philip aura lieu samedi au château d’Édimbourg. Le palais de Buckingham a annoncé la mort du duc d’Édimbourg vendredi matin au château de Windsor. « C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg », lit-on dans le communiqué du palais. Le salut consiste en ce que le 105th Regiment Royal Artillery tire un coup au début de chaque minute pendant 40 minutes. Des salutations similaires auront lieu à Belfast, Cardiff et Londres en même temps.

Saint Vincent se prépare à de nouvelles explosions volcaniques alors que l’aide arrive

Des lits de camp, des tentes et des masques respiratoires se sont déversés sur l’île caribéenne de Saint-Vincent alors que les responsables prévoyaient de commencer à les distribuer samedi, un jour après qu’une puissante explosion sur le volcan La Soufrière a déraciné la vie de milliers de personnes qui ont évacué leurs maisons sur ordre du gouvernement. Le volcan a éclaté vendredi matin puis à nouveau dans l’après-midi, envoyant des colonnes de cendres à plus de 20000 pieds dans les airs. Environ 16 000 personnes vivent dans la «zone rouge» près du volcan, qui a éclaté pour la dernière fois en 1979, et qui a nécessité une évacuation, selon Erouscilla Joseph, directrice du centre de recherche sismique de l’Université des Antilles. « D’autres explosions pourraient se produire », a-t-elle déclaré vendredi, ajoutant qu’il était impossible de prédire à quoi ressembleraient d’éventuelles explosions à venir. Des pays allant d’Antigua à la Guyane ont offert leur aide en expédiant des fournitures d’urgence ou en acceptant d’ouvrir temporairement leurs frontières aux évacués qui fuyaient leurs maisons.

Les Masters verront un nouveau gagnant porter la veste verte dimanche

Dustin Johnson – le joueur n ° 1 mondial et champion en titre des Masters – sera au Augusta National Golf Club dimanche, mais uniquement pour aider le vainqueur des Masters 2021 à enfiler la veste verte. Johnson a raté la coupe après avoir tiré un 3 sur 75 vendredi et un 5 sur 149 au total au cours des deux premiers jours du tournoi. À l’approche du week-end, l’Anglais Justin Rose, âgé de 7 sous, détient une avance d’un coup sur les Américains Brian Harman et Will Zalatoris. Jordan Spieth, qui a remporté le Masters en 2015, et l’Australien Marc Leishman placent deux tirs en arrière à 5 sous. Rose a pris un départ fulgurant jeudi, tirant un 7-under 65. Mais son score pair de 72 vendredi a permis à d’autres golfeurs de se remettre en lice. Un autre nom à surveiller ce week-end est l’Américain Cameron Champ, 25 ans, un joueur biracial qui s’est prononcé fermement et systématiquement pour le droit de vote, la justice sociale et les droits civils. À 4 sous la normale, Champ est à trois coups de la tête.

Les premières de « The Nevers » de Joss Whedon au milieu d’allégations de comportement abusif

«The Nevers», série victorienne londonienne mettant en vedette une poignée de personnes (pour la plupart des femmes) aux pouvoirs étranges de Joss Whedon fait ses débuts sur HBO dimanche (21 h HE / PT). La première du film vient après que les acteurs Ray Fisher et Charisma Carpenter aient accusé Whedon – le créateur de « Buffy the Vampire Slayer » et le réalisateur du film 2012 de Marvel « The Avengers » – de comportement abusif et inapproprié sur le plateau. Whedon n’a produit que six des 12 épisodes de « The Nevers » avant de sortir en novembre, citant les souches de la pandémie. Réfléchissant sur le travail de Whedon dans une nouvelle pièce, la critique de USA TODAY TV Kelly Lawler demande ouvertement: « Puis-je regarder Nevers – avec son ambiance terne, steampunk, X-Men – et essayer de voir ce qui est à l’écran, et non réfléchir à ce qui s’est soi-disant passé hors caméra sur des projets antérieurs? »

