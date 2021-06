5 choses à savoir ce week-end

Les Américains fêtent le 19 juin

Samedi marque la première fois que Juneteenth sera célébré comme un jour férié fédéral après que le président Joe Biden a signé la législation jeudi. Juneteenth commémore le jour où la nouvelle de la proclamation d’émancipation est arrivée au Texas en 1865, deux ans et demi après l’entrée en vigueur de l’ordre. Les premières célébrations connues de Juneteenth ont commencé en 1866. Écrivant dans un article d’opinion pour USA TODAY, la représentante Cori Bush a déclaré :

Ce 15 juin, je vous invite à réfléchir sur la promesse de liberté. La liberté ne signifie pas simplement la libération de l’esclavage. La liberté est un objectif affirmatif, c’est un objectif qui promet la libération, la sécurité et la tranquillité d’esprit. C’est la promesse d’une vie pleine et prospère. .

📝 Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé dans les nouvelles cette semaine?Répondez à notre quiz pour tester vos connaissances !

Un religieux ultraconservateur remporte la présidence iranienne

Ebrahim Raisi – qui a été sanctionné par les États-Unis pour son implication dans l’exécution massive de prisonniers politiques iraniens dans les années 1980 – a remporté l’élection présidentielle iranienne après que ses principaux rivaux eurent reconnu la défaite samedi. Il sera le premier président iranien sanctionné par le gouvernement américain avant même d’entrer en fonction. Beaucoup avaient qualifié l’élection de « simulacre », y compris des Iraniens du sud de la Californie qui ont manifesté pendant des heures vendredi devant un bureau de vote. Un grand panneau disait : « Le prochain président du régime iranien est un meurtrier de masse. » Le résultat des élections pourrait avoir un impact sur une série de problèmes, notamment l’accord nucléaire, l’économie iranienne et les échanges de prisonniers.

L’été commence officiellement avec des conditions météorologiques extrêmes dans certaines régions des États-Unis

Dimanche à 23 h 32 HE marque le solstice d’été pour l’hémisphère nord, une grande partie des États-Unis devant connaître des conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Les villes de l’ouest connaissent des températures record et caniculaires. À quel point chaud? Death Valley, en Californie, a atteint 128 degrés cette semaine. Les prévisionnistes s’attendent à ce que la chaleur continue dans la région tout au long du week-end. Pendant ce temps, la Louisiane, l’Alabama, le Mississippi, la Géorgie et le Florida Panhandle se préparent à de fortes pluies et des inondations. Le gouverneur John Bel Edwards de Louisiane, qui a été trempé le mois dernier, a déjà déclaré l’état d’urgence.

Les essais olympiques de natation se poursuivent après que Lochte n’a pas réussi à se qualifier

Le deuxième week-end des essais olympiques de natation se poursuit samedi. Ryan Lochte ne se rendra pas à Tokyo après avoir échoué à se qualifier pour le 200 mètres quatre nages individuel, la course dans laquelle il détient actuellement le record du monde. Pendant ce temps, Katie Ledecky est sur le point de se qualifier pour la finale du 800 mètres nage libre samedi. Ledecky entrera dans l’histoire cet été lorsqu’elle participera au 1600 mètres nage libre féminin, la première fois que les femmes seront autorisées à nager le mile aux Jeux olympiques. Les épreuves finales des essais de natation seront diffusées sur NBC samedi et dimanche soir.

Bonne fête des pères à tous ceux qui célèbrent

La fête des pères est ce dimanche – et si vous n’avez pas encore quelque chose pour célébrer le papa dans votre vie, il est encore temps d’obtenir un cadeau qui ne nécessite pas d’expédition. C’est aussi un bon moment pour réfléchir à ce que nos figures paternelles signifient dans nos vies. Kevin Hart, qui joue le rôle d’un père veuf d’une jeune fille dans le nouveau film Netflix « Fatherhood », nous a raconté comment il se rapprochait de son personnage étant lui-même père de quatre enfants. Voici d’autres lectures pour la fête des pères ce week-end :