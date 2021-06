5 choses à savoir ce week-end

Week-end chargé de Biden: sommet du G-7 et rencontre avec la reine Elizabeth

Samedi sera le deuxième jour du sommet du Groupe des Sept à Cornwall, en Angleterre. Le rassemblement est la première réunion en personne des dirigeants des États-Unis, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon et du Royaume-Uni depuis le début de la crise des coronavirus. Un sujet clé à l’ordre du jour sera de s’attaquer aux causes profondes de la pandémie de COVID-19 au niveau mondial. Le sous-texte le plus important devrait être la Chine, car plusieurs questions importantes concernant la nation la plus peuplée du monde domineront probablement les discussions samedi. Dimanche, après la conclusion du sommet, le président Joe Biden et son épouse, la première dame Jill Biden, rendront visite à la reine Elizabeth au château de Windsor. La réunion ne sera pas une visite d’État, mais une courtoisie plus informelle. La reine Elizabeth, 95 ans, rencontre les occupants de la Maison Blanche depuis 1951, l’année avant qu’elle ne devienne reine, lorsqu’elle a passé du temps avec le président Harry Truman. Biden est le 13e président américain qu’elle a rencontré.

La cérémonie marquera le 5e anniversaire du massacre de Pulse en Floride

Les 49 victimes qui ont été massacrées lors d’une fusillade de masse le 12 juin 2016 à Pulse, une boîte de nuit gay en Floride, ont été honorées cette semaine avec une course communautaire, une exposition de musée, une séance de yoga de masse, une chorale gay et une rue soirée dansante. Les hommages culmineront avec une cérémonie du souvenir samedi, le cinquième anniversaire de la tragédie, la fusillade de masse la plus meurtrière du pays à l’époque. Des dizaines de survivants du massacre, des membres des familles des personnes décédées et des premiers intervenants ont été invités à une cérémonie sur le terrain de la discothèque Pulse, au sud du centre-ville d’Orlando. Le site a été transformé en un mémorial provisoire bordé de photos des victimes et de fleurs et de souvenirs aux couleurs de l’arc-en-ciel. La cérémonie aura lieu plusieurs jours après que le Sénat américain a adopté une loi désignant les terrains où Pulse se tenait un mémorial national.

Le sort de Netanyahu en jeu dans un vote sous tension en Israël

Le parlement israélien votera dimanche sur l’opportunité de mettre fin au mandat de 12 ans de Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre et d’inaugurer une « coalition pour le changement » qui comprend des factions dures, des centristes et un parti arabe, la première dans un gouvernement israélien. « Ça se passe ! » Yair Lapid, chef d’un parti centriste et principal courtier de l’accord de coalition, a tweeté lorsque le vote était prévu. Mais l’issue reste incertaine alors que Netanyahu et ses alliés font campagne pour faire dérailler l’alliance des confrères. Le vote se déroulera après des jours de tensions accrues, de manifestations quotidiennes et de menaces de violence contre ceux qui cherchent à renverser Netanyahu. Pour Netanyahu, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Le vote ne le reléguerait pas seulement au rang de figure de l’opposition. Cela augmenterait également son risque juridique alors qu’il combat des accusations de corruption dans un procès pénal en cours.

Les manifestations de la Journée d’action attirent l’attention sur les leçons sur la race et le racisme

Samedi, des groupes dans plus de 22 villes organisent des rassemblements de la Journée d’action et d’autres événements pour protester contre les efforts législatifs visant à restreindre la portée des conversations en classe sur la race. De nombreux enseignants se sont efforcés d’intégrer des cours sur des sujets allant du massacre racial de Tulsa à la loi d’exclusion chinoise. Mais les conservateurs à travers le pays sont alarmés par la façon dont, exactement, les enseignants ajoutent des nuances aux discussions sur la race et le racisme dans les cours d’histoire aux États-Unis. Dans l’Arkansas et dans plus d’une douzaine d’autres États, les législateurs ont introduit ou adopté de nouvelles lois pour réduire ou réorienter le ton de ces leçons.

Une exposition canine de Westminster pas comme les autres

Pour la première fois, le Westminster Kennel Club Dog Show Pour la première fois, le Westminster Kennel Club Dog Show n’aura pas lieu au Madison Square Garden de New York. Au lieu de cela, la 145e édition de l’événement – ​​le deuxième plus ancien événement sportif organisé en continu derrière le Kentucky Derby – commence samedi à Lyndhurst, une propriété du National Trust for Historic Preservation, à Tarrytown, New York. L’événement se termine dimanche avec la nomination du Best in Show 2021. Les chiens à surveiller incluent Siba, un caniche standard de 4 ans qui a remporté le titre Best in Show 2020 et Daniel, un golden retriever qui a conquis le groupe sportif et le cœur de nombreux téléspectateurs l’année dernière. L’événement n’est pas ouvert aux spectateurs en raison de la réglementation COVID-19 de l’État de New York. Les groupes et Best in Show seront diffusés en direct sur Fox dimanche (19 h 30 HE).

