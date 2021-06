5 choses à savoir ce week-end

Trump revient sur la scène politique avec un discours en Caroline du Nord

Après avoir passé plus de trois mois à huis clos, l’ancien président Donald Trump reprendra la scène politique samedi lors de la convention de l’État du Parti républicain de Caroline du Nord à Greenville au milieu des troubles républicains, d’une interdiction prolongée des médias sociaux et d’enquêtes criminelles sur sa conduite passée. Ce sera le premier discours télévisé de Trump depuis son apparition le 28 février à la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando, en Floride. Dans une déclaration écrite qui a répété de fausses accusations d’élections « frauduleuses » en 2020, Trump a déclaré vendredi que c’était « un grand honneur de prendre la parole à la convention du GOP de Caroline du Nord ». Ce discours intervient un jour après que Facebook a annoncé que Trump serait suspendu de la plateforme jusqu’au 7 janvier 2023.

En signe de soutien, Fauci, première dame à se présenter ensemble à la clinique de vaccination

Avec la publication d’une mine d’e-mails du Dr Anthony Fauci cette semaine, les attaques des républicains contre le plus grand expert du gouvernement du pays en matière de maladies infectieuses sont devenues excessives. Sur les chaînes d’information conservatrices, Fauci – qui est le conseiller en cas de pandémie du président Joe Biden – a été mis au pilori comme un menteur qui a induit le peuple américain en erreur sur les origines de COVID-19. Au Congrès, les appels des républicains à sa démission se sont multipliés. Malgré l’assaut de la droite, la Maison Blanche a clairement indiqué qu’elle se tenait aux côtés de Fauci. L’attachée de presse Jen Psaki a salué cette semaine Fauci comme « un atout indéniable » et Biden lui-même a déclaré vendredi à certains journalistes qu’il était, en effet, « très confiant dans le Dr Fauci ». En signe de soutien, Fauci rejoindra la première dame Jill Biden pour une visite dans une clinique de vaccination COVID-19 à New York dimanche après-midi, a annoncé la Maison Blanche. Les deux apparaîtront également ensemble dans l’émission-débat matinale de Kelly Ripa et Ryan Seacrest lundi.

Vague de chaleur torride nord-est, milieu de l’Atlantique ce week-end

Une semaine après un week-end froid et pluvieux du Memorial Day dans une grande partie du pays, les températures devraient monter en flèche jusqu’aux niveaux du milieu de l’été samedi et dimanche. Les grandes villes de la côte est – dont Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington, DC – devraient connaître des températures élevées dans les années 90 pendant au moins trois jours consécutifs. « Ce week-end sera totalement différent du week-end dernier », a déclaré Bernie Rayno, météorologue d’AccuWeather. « Nous nous attendons à ce que les températures grimpent de 30, 35 et même 40 degrés de plus ce samedi et dimanche par rapport à samedi et dimanche derniers », a-t-il déclaré.

Belmont Stakes 2021 : Essential Quality le favori à gagner

Les Belmont Stakes de samedi n’ont pas le buzz d’une triple couronne en jeu ou d’un drame autour de Bob Baffert, qui a été interdit indéfiniment par la New York Racing Association, mais il s’annonce comme la course la plus compétitive des trois grands et l’une des meilleures courses de l’année. « C’est un groupe formidable », a déclaré l’entraîneur Todd Pletcher, qui a trois chevaux en course. « C’est un bon peloton. Je pense que les chevaux sortent des bonnes courses. » Essential Quality, qui était le favori pour remporter le Kentucky Derby pour terminer quatrième, est le favori pour gagner à Belmont. Formé par Brad Cox, Essential Quality a décroché le poste de n ° 2 dans un champ de huit. Le vainqueur de Preakness, Rombauer, fait également partie du peloton, mais le vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, qui risque d’être disqualifié après un deuxième test antidopage raté, ne participera pas à la course. L’heure de départ à Belmont est fixée à 18h49 et NBC diffusera la course.

Le Kennedy Center Honors reconfiguré pour s’adapter à la pandémie

Les Kennedy Center Honors seront décernés à cinq icônes du divertissement lors d’une diffusion spéciale de deux heures sur CBS dimanche (20 h HE/PT). Dick Van Dyke, lauréat d’un Emmy, d’un Grammy et d’un Tony ; l’artiste country légendaire Garth Brooks; multi-coupure Debbie Allen; le chanteur/activiste Joan Baez et le violoniste Midori, ont été honorés à la fin du mois dernier. La grande cérémonie qui a généralement lieu initialement a été reportée en raison de COVID-19. Ensuite, l’événement n’a pas pu avoir lieu devant la foule généralement nombreuse de l’emblématique John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, DC. Au lieu de cela, il a dû être reconfiguré pour s’adapter aux temps de pandémie et cela se reflétera dans le spécial de CBS. L’événement sera organisé par Gloria Estefan, lauréate du Kennedy Center, et comportera une série d’apparitions surprises, de discours et de performances.

Contribution : The Associated Press