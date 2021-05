5 choses à savoir ce week-end

Israël déclenche sa frappe la plus meurtrière dans cette dernière éruption de combats alors que les troubles se propagent

Un raid aérien israélien dans la ville de Gaza a tué au moins 10 Palestiniens, pour la plupart des enfants, tôt samedi dans la frappe unique la plus meurtrière depuis que la bataille avec les dirigeants militants du Hamas à Gaza a éclaté plus tôt cette semaine. Les deux côtés ont demandé un avantage alors que les efforts de cessez-le-feu se renforçaient. La dernière explosion de violence a commencé à Jérusalem et s’est répandue dans toute la région, avec des affrontements judéo-arabes et des émeutes dans des villes mixtes d’Israël. Des manifestations palestiniennes ont également eu lieu vendredi en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes ont tué 11 personnes. Les Palestiniens devaient marquer le jour de la Nakba samedi, lorsqu’ils commémorent les quelque 700 000 personnes qui ont fui ou ont été chassées de leurs maisons dans ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 entourant sa création, ce qui soulève la possibilité de plus de troubles. Le diplomate américain Hady Amr est dans la région dans le cadre des efforts de Washington pour désamorcer le conflit et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir dimanche.

Au milieu de la controverse, le vainqueur du Kentucky Derby a été préféré dans Preakness

Le 145e Preakness Stakes se déroulera samedi depuis l’hippodrome de Pimlico à Baltimore avec une dose supplémentaire de controverse. Le vainqueur du Kentucky Derby, Medina Spirit, a été testé positif pour une substance qui n’est pas autorisée à être utilisée le jour de la course après avoir remporté le Run for the Roses il y a deux semaines, mettant sa victoire en doute et conduisant à de nombreuses critiques de l’entraîneur Bob Baffert (et à un procès ). Si un deuxième test revient positif, le cheval pourrait être dépouillé de sa victoire au Derby. Cela signifie maintenant, et Medina Spirit ouvrira en tant que favori et s’échappera de la troisième place de la porte. L’heure de départ pour la course, qui sera diffusée par NBC, est 18 h 50 HE.

Le peuple juif célèbre Chavouot

Quand vous pensez aux fêtes juives, quelques-unes peuvent vous venir à l’esprit. Hanoukka, Pâque, Rosh Hashanah et Yom Kippour, peut-être. Mais qu’en est-il de Chavouot? La fête – qui signifie «semaines» en hébreu, et est appelée «fête des semaines» – célèbre les Juifs recevant la Torah (la bible juive) de Dieu sur le mont Sinaï. C’est la fin d’un décompte de sept semaines appelé Omer qui commence pendant la Pâque, la fête où les Juifs prennent part aux seders et se souviennent comment ils ont été libérés de l’esclavage égyptien. Cette année, il commence le dimanche soir et dure jusqu’au mardi soir.

Basketball Hall of Fame va peut-être introniser sa plus grande classe de tous les temps

Le regretté Kobe Bryant fera la tête de la promotion de 2020 lorsqu’il sera finalement intronisé au Basketball Hall of Fame à Springfield, dans le Massachusetts. Michael Jordan présentera Bryant, et sa veuve Vanessa Bryant devrait parler en son nom. La cérémonie d’inauguration, qui a été reportée de l’été dernier par la pandémie COVID-19, rend sans doute hommage à la plus grande classe de l’histoire du Temple de la renommée. Également intronisés ce week-end: Tim Duncan, la superstar silencieuse et sans prétention qui a mené les San Antonio Spurs à cinq championnats de la NBA; Kevin Garnett, le pilier défensif ultra-intense qui a aidé à mener les Celtics de Boston au titre de 2008; et Tamika Catchings, la légende de la WNBA qui a également remporté quatre médailles d’or olympiques.

Les ‘MTV Movie & TV Awards’ sont de retour

L’émission «MTV Movie & TV Awards» que les fans connaissent et adorent revient ce week-end avec un grand événement qui se déroule sur deux nuits. Alors que le pays était profondément embourbé dans la pandémie l’année dernière, les fans de l’émission de prix de la culture pop ont dû se contenter de l’édition « MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time » remplie de mémoire. Mais en 2021, la remise de prix toujours bruyante et en direct est de retour en distribuant des trophées Golden Popcorn pour des prix tels que le meilleur baiser, la performance révolutionnaire et le meilleur spectacle. L’émission de deux heures de dimanche sera animée par l’ancienne star de « Saturday Night Live » Leslie Jones et elle sera diffusée sur MTV (21 h HE / PT). Il est également disponible pour la diffusion en continu sur Paramount + et d’autres services de streaming offrant des options de télévision. Lundi, l’humoriste Nikki Glaser animera « MTV Movie & TV Awards: Unscripted ».

Contribuer: The Associated Press