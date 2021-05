5 choses à savoir ce week-end

Une partie de la fusée chinoise devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre

La tête haute! Non, littéralement: un morceau d’une grosse fusée chinoise devrait frapper la Terre samedi prochain. Mais nous ne savons pas où la pièce va atterrir ni quelle sera sa taille. L’endroit où il frappera « ne peut être localisé que quelques heures après sa réentrée », a déclaré le Pentagone dans un communiqué cette semaine. Il mesure environ 100 pieds de long et serait l’un des plus gros débris spatiaux à tomber sur Terre. Habituellement, les fusées à noyau abandonnées plongent dans la mer peu de temps après le décollage et ne se mettent pas en orbite comme celle-ci. Les États-Unis n’ont pas l’intention d’abattre la fusée. Il convient de noter que le gouvernement chinois a déclaré vendredi au monde que la roquette brûlerait principalement à la rentrée, posant peu de menace pour les personnes et les biens sur le terrain. « La probabilité que ce processus cause des dommages sur le terrain est extrêmement faible », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

La flambée du COVID-19 en Inde entraîne davantage de verrouillages

De plus en plus d’États à travers l’Inde ont déclaré des verrouillages alors que les cas de coronavirus augmentent à travers le pays et que la pression monte sur le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi pour qu’il mette en œuvre un arrêt à l’échelle nationale. Plus particulièrement, le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé samedi qu’un verrouillage complet débutera lundi et durera deux semaines. Jeudi, un verrouillage complet a été annoncé pour l’État voisin du sud du Tamil Nadu, le Kerala, qui a commencé samedi et durera jusqu’au 16 mai. Ces mesures interviennent après que l’Inde a signalé un record de 4 187 décès samedi et un autre jour plus de 400 000 cas confirmés au total. Le pays assiégé a enregistré vendredi 414 188 cas, un nouveau record mondial. Les experts disent que même ces péages dramatiques sont sous-estimés. Les infections se sont multipliées en Inde depuis février dans un tournant désastreux imputé à des variantes plus contagieuses ainsi qu’aux décisions du gouvernement de permettre à de grandes foules de se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements politiques.

Célébrer les mamans le jour de la fête des mères

Après une année difficile, les gens prennent le temps de célébrer le dimanche de la fête des mères. En dehors des cadeaux, des fleurs et du chocolat, c’est aussi le moment idéal pour reconnaître ce dont les mères ont réellement besoin. Les changements économiques et culturels ont modifié le paysage de la maternité au cours des dernières décennies, s’accumulant sur de nouvelles pressions et de nouveaux besoins. La pandémie a ajouté encore plus de facteurs de stress, exacerbé les facteurs existants et en a engendré de nouveaux. En cette fête des mères, ne montrons pas seulement aux mères que nous les apprécions en une seule journée, mais que nous les apprécions toute l’année. La recherche montre que les mères sont de meilleurs parents et de meilleures travailleuses lorsqu’elles ont un soutien, et il est temps pour elles de s’y attendre. Cela étant dit, si vous êtes à la recherche de cadeaux de dernière minute, Review.com vous a couvert avec son guide des cadeaux de la fête des mères.

«C’est un concert de rock! L’événement ‘Vax Live’ sera diffusé dimanche

Êtes-vous fan de musique ET de distribution équitable des vaccins? Ensuite, marquez vos calendriers pour «Vax Live: Le concert pour réunir le monde» de Global Citizen, un événement qui vise à encourager les gens à se faire vacciner et à persuader les dirigeants et les entreprises du monde de rendre les vaccins COVID-19 disponibles dans le monde entier. Une édition d’une heure sera diffusée samedi à 20 h HE / PT sur les stations de diffusion ABC, CBS et iHeartMedia et à 23 h HE / PT sur Fox. YouTube diffusera une version étendue de 90 minutes sur la page de Global Citizen. L’événement a été enregistré la semaine dernière devant une foule d’environ 20000 travailleurs de la santé et des travailleurs essentiels vaccinés au SoFi Stadium, le nouveau domicile des Rams and Chargers de Los Angeles de la NFL. Jennifer Lopez, les Foo Fighters avec Brian Johnson d’AC / DC, J Balvin et HER ont tous joué au concert. Le prince Harry, Ben Affleck, Selena Gomez, Chrissy Teigen, David Letterman, Jimmy Kimmel, Sean Penn et Olivia Munn sont également apparus sur scène. Steve Coogan et Nisha ont écrit.

Des voitures et des voyages dans l’espace à la télévision en direct: Elon Musk animera « SNL »

« Saturday Night Live » change les choses avec son prochain animateur: Elon Musk. Le créneau très convoité de l’émission de sketchs comiques de fin de soirée de NBC, généralement occupé par des acteurs comme Carey Mulligan ou des musiciens comme Nick Jonas, est désormais réservé à Musk, PDG de Tesla et ingénieur en chef de SpaceX. Il sera accompagné de l’invitée musicale Miley Cyrus, qui a sorti en novembre son dernier album, « Plastic Hearts ». Toujours plus performant, Musk n’a pas perdu de temps à partager des idées de croquis qu’il aimerait voir devenir réalité: «Irony Man», un personnage qui «bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie», «Baby Shark & ​​Shark Tank», qui «fusionnent pour former Baby Shark Tank »et« Woke James Bond ».

Contribuer: The Associated Press