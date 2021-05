5 choses à savoir ce week-end

Le gouverneur de Géorgie Kemp lève de nombreuses règles COVID-19 sur les entreprises

Dans un nouveau décret qui entre en vigueur samedi et se termine le 30 mai, le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, supprime de nombreuses exigences restantes en matière de distanciation sociale et d’employés masqués des entreprises, affirmant que les efforts de l’État pour contrôler le COVID-19 ont été couronnés de succès. L’ordre de Kemp intervient alors même que le taux de vaccination de la Géorgie est en retard et que les responsables fédéraux continuent d’avertir que les taux d’infection restent relativement élevés. « Trop tôt », Carlos del Rio, expert en maladies infectieuses de l’Université Emory a écrit sur Twitter. « Nous avons encore une ‘transmission substantielle’ et notre pourcentage de population entièrement vaccinée est faible. » Plus de 6 millions de doses de vaccin ont été administrées en Géorgie, mais l’État se classe au 44e rang pour les doses administrées par habitant aux personnes de 18 ans et plus. Les données de jeudi montrent que 34% des résidents de Géorgie ont au moins une dose et 25% sont entièrement vaccinés. À l’échelle nationale, 43% des personnes ont reçu au moins une dose et 30% sont entièrement vaccinées, rapporte le CDC.

Israël pleure les victimes d’une ruée meurtrière

Une journée de deuil national aura lieu dimanche après un tragique accident lors d’un rassemblement religieux juif auquel ont participé environ 100 000 observateurs dans le nord d’Israël tôt vendredi. Selon des témoins et une vidéo, un grand nombre de personnes ont commencé à tomber les unes sur les autres dans un passage étroit en forme de tunnel. La bousculade a tué au moins 45 personnes, dont quatre Américains, et en a blessé beaucoup plus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a qualifié de « l’une des pires catastrophes qui se soit abattue sur l’Etat d’Israël ».

Week-end sportif chargé: le Kentucky Derby revient alors que le repêchage de la NFL se termine

Après que la pandémie a forcé une course sans spectateurs en septembre dernier, le Kentucky Derby revient à la tradition et aura lieu le premier samedi de mai. L’heure de départ pour la course sur la célèbre piste de Churchill Downs est 18h57 HE. Bien que l’invaincu Essential Quality soit le favori de cette année, le chroniqueur Dan Wolken écrit que Highly Motivated a les compétences pour gagner. A Cleveland, le troisième et dernier jour du repêchage de la NFL aura lieu samedi (midi HE, ABC, ESPN, NFL Network). Après des trois premiers tours pleins d’action jeudi et vendredi qui ont vu des surprises, des échanges et huit équipes différentes sélectionner des quarts, beaucoup de talents restent disponibles pour les rondes 4-7.

La fille de Kobe Bryant se souvient de son anniversaire

Une ligne de vêtements en l’honneur de Gianna Bryant sera lancée samedi, qui aurait été son 15e anniversaire. Elle est décédée avec son père, la légende de la NBA Kobe Bryant, et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dans le sud de la Californie l’année dernière. Tous les profits de la ligne de vêtements iront à la Mamba and Mambacita Sports Foundation, que Vanessa Bryant a lancée après la mort de son mari et de sa fille. Les images du pantalon en ligne montrent un cœur autour du maillot n ° 2 de Gigi Bryant qu’elle portait dans le cadre de sa participation à l’équipe de basket-ball des jeunes.

Mai marque le début du Mois de la sensibilisation à la santé mentale

Le Mois de la sensibilisation à la santé mentale débute samedi et cette dernière année a eu des répercussions différentes sur la santé mentale de chacun. Une façon de vous aider est d’exprimer votre gratitude régulièrement, c’est pourquoi Lindsey Vickers Review.com a donné une chance à la journalisation de gratitude en écrivant des choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque soir. «Rien n’a changé mon sommeil – et mon humeur générale – autant que le journal de gratitude. Il m’a fallu une semaine environ pour voir un effet, mais après cela, la différence était pratiquement palpable», a-t-elle déclaré. Deux ans après avoir entamé une conversation sur la santé mentale, le rappeur Big Sean continue de défendre le bien-être et la stabilité mentale. Samedi, il lancera une série de vidéos hebdomadaires qui se déroulera sur sa page Instagram et son site Web tout au long de ce mois. Le rappeur sera rejoint par sa mère, Myra Anderson et ils discuteront de divers sujets et techniques, y compris la méditation, l’alimentation, les rythmes de sommeil et l’état d’esprit.