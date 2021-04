Biden devrait utiliser le terme « génocide » pour décrire les atrocités commises contre les Arméniens

Le président Joe Biden se prépare à reconnaître les meurtres et les déportations de centaines de milliers d’Arméniens par les Turcs ottomans il y a plus d’un siècle en utilisant le terme «génocide» dans une proclamation présidentielle, ont déclaré des responsables américains. Les législateurs et les militants ont fait pression sur le président pour qu’il annonce cette décision le samedi ou avant le jour du souvenir du génocide arménien. Si Biden donne suite, il sera probablement confronté à la répression de la Turquie, qui a fait pression sur les administrations précédentes pour éviter le problème. Biden s’est entretenu vendredi avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en prévision de son plan. Les gouvernements américain et turc, dans des déclarations séparées après l’appel de vendredi, n’ont cependant fait aucune mention du plan américain de reconnaissance du génocide. Les présidents américains depuis des décennies ont reconnu le jour du Souvenir pour marquer les événements de 1915 à 1923, mais ont évité d’utiliser le terme «génocide» pour éviter de s’aliéner la Turquie.

Les Oscars font leur retour tant attendu dimanche

La route a été plus longue que d’habitude en raison de la navigation d’Hollywood dans la pandémie mondiale, mais les Oscars reviendront comme jamais auparavant dimanche (ABC, 8 ET / 5 PT). Le « Nomadland » de Chloé Zhao mène un large éventail de meilleurs candidats à la photo, une variété diversifiée de prétendants par intérim est un changement positif loin du scandale #OscarsSoWhite du passé, et le regretté Chadwick Boseman semble sur le point d’obtenir une victoire posthume pour son rôle dans « Ma Rainey’s Black Bottom. » Une catégorie sur laquelle de nombreux regards seront tournés est la course imprévisible de la meilleure actrice alors que Viola Davis, Carey Mulligan, Frances McDormand, Andra Day et Vanessa Kirby se disputent le prix. La cérémonie sans hôte se tiendra principalement à la gare Union historique de Los Angeles, avec des événements supplémentaires dans la maison traditionnelle du spectacle, au Dolby Theatre et dans des lieux internationaux par satellite. Et oui, il y aura un tapis rouge.

Les États-Unis et d’autres pays se joignent à la chasse aux sous-marins indonésiens après que son air se soit épuisé

L’Indonésie a poursuivi sa recherche d’un sous-marin de la marine au large de Bali samedi, quelques heures après que l’approvisionnement en oxygène de 53 membres d’équipage à bord ait été épuisé. Le KRI Nanggala 402 a perdu le contact après sa dernière plongée signalée mercredi au large de l’île de villégiature, et le chef de la marine a déclaré qu’il devrait manquer d’oxygène tôt samedi matin. On craint que le sous-marin ait coulé trop profondément pour atteindre ou récupérer à temps. Un avion de reconnaissance américain, le P-8 Poseidon, a atterri tôt samedi et devrait se joindre à la recherche. L’Australie, Singapour et la Malaisie devraient également envoyer divers navires dans la région pour renforcer la chasse sous-marine, a déclaré un porte-parole de l’armée indonésienne. Les chefs de l’armée, de la marine et de la police indonésiennes devraient tenir une autre conférence de presse plus tard samedi.

Accolades sud contre les intempéries

On prévoit que de violentes tempêtes accompagnées de fortes grêles destructrices, de vents destructeurs, de tornades et de fortes pluies susceptibles de provoquer des crues soudaines se développeront dans les plaines du sud jusqu’au sud profond au cours des prochains jours. On s’attendait à ce que les tempêtes se déclenchent vendredi, et samedi, les tempêtes reprendront et s’étendront à l’ouest de la Caroline du Sud et au Florida Panhandle. Des tornades seront également possibles dans l’est de la Louisiane dans les Carolines côtières samedi. Des villes comme Atlanta et Birmingham, en Alabama, pourraient également connaître des tempêtes samedi. On prévoit que ces tempêtes produiront des précipitations généralisées de 2 à 4 pouces dans le sud, ce qui pourrait entraîner des inondations. Les zones les plus vulnérables aux inondations seront les zones urbaines, les routes et les petits cours d’eau.

Le rappeur légendaire DMX sera commémoré

Un service commémoratif pour honorer la vie et l’héritage du DMX aura lieu samedi à New York. Bien que le service ne soit ouvert qu’aux amis proches et à la famille, il sera diffusé en direct sur la page YouTube officielle de DMX pour le public à 16 h HE / 13 h HP. Dimanche, BET diffusera une célébration à domicile, «BET Remembers DMX» (14h30 HE / 11h30 PT) pour commémorer la vie du rappeur. Après le programme, le réseau diffusera des films et des documentaires mettant en vedette DMX pour l’honorer.DMX, de son vrai nom Earl Simmons, a été transporté d’urgence dans un hôpital de White Plains, New York, le 2 avril et est décédé près d’une semaine plus tard, selon une déclaration de sa famille. DMX a fait sensation dans la musique rap pour la première fois en 1998 avec son premier album studio « It’s Dark and Hell is Hot », qui a fait ses débuts n ° 1 du palmarès Billboard 200. Le rappeur a ensuite eu quatre autres albums en tête des charts.

