Une autre communauté pleure alors que les États-Unis s’occupent d’une autre fusillade de masse

Plusieurs veillées sont prévues ce week-end pour honorer et se souvenir des huit personnes décédées dans une fusillade de masse dans une installation de FedEx à Indianapolis jeudi soir. Au moins quatre des victimes, âgées de 19 à 74 ans, appartenaient à la communauté sikh locale. Les autorités ont identifié l’homme armé comme étant un ancien employé de l’établissement, âgé de 19 ans, qui s’est suicidé après les meurtres. Le motif reste flou. Le massacre est l’une des 28 fusillades de masse aux États-Unis au cours du seul mois d’avril, selon les Gun Violence Archive. C’est aussi la sixième semaine consécutive que l’Amérique doit subir à cause d’un massacre de masse.

Vous préférez écouter? Découvrez le podcast 5 Things:

Les tactiques de la police dans le Minnesota remises en question alors que les manifestations ne montrent aucun signe de relâchement

Les dirigeants élus du Brooklyn Center, dans le Minnesota, où l’ex-officier Kim Potter a tué Daunte Wright le week-end dernier, veulent que les officiers réduisent leurs tactiques au milieu des manifestations nocturnes qui ne montrent aucun signe d’arrêt à l’arrivée du week-end. Les responsables du Brooklyn Center ont adopté une résolution lundi interdisant aux officiers de la ville d’utiliser des gaz lacrymogènes et d’autres produits chimiques, des étrangleurs et des lignes de police pour arrêter les manifestants. Mais d’autres agences, y compris celles de l’État et du département du shérif du comté de Hennepin, ont apporté leur soutien et ne sont pas liées à la résolution. Le traitement des médias par les forces de l’ordre a également fait l’objet d’un examen minutieux vendredi soir, un juge fédéral a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire interdisant aux agents du Minnesota d’arrêter ou d’utiliser la force contre la presse. Cela découle en partie du fait que plusieurs journalistes ont déclaré au tribunal avant la décision qu’ils avaient été pris pour cible cette semaine. Vendredi soir également, Jasper Colt de USA TODAY a détaillé des soldats de la patrouille d’État du Minnesota rassemblant des membres des médias et photographiant leurs visages et leurs pièces d’identité.

Le prince Philip sera inhumé

Le mari de la reine Elizabeth II, âgé de 73 ans, le prince Philip, est décédé le 9 avril à 99 ans. Ses funérailles auront lieu samedi au château de Windsor dans le cadre d’un service familial qui sera fermé au public, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué aux USA TODAY. Il commencera par un moment de silence national à 10 h HE / 7 h. PT (15 h en Angleterre). Le service combinera la tradition, les contraintes de pandémie et la personnalité «sans chichi» de l’homme lui-même. Le prince Harry assistera au service au château de Windsor avec les membres de la famille, bien que la duchesse Meghan, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, ait été informée par son médecin de ne pas faire le long voyage.

Les ACM Awards célèbreront la meilleure musique country de l’année

Pour la deuxième année consécutive, Nashville, Tennessee, accueillera dimanche les Academy of Country Music Awards. Le spectacle reviendra dans trois lieux célèbres de Music City: le Ryman Auditorium, le Grand Ole Opry House et le Bluebird Café. La 56e cérémonie annuelle des ACM Awards est diffusée à 20 h HE sur CBS. L’année dernière, en raison de la pandémie, la cérémonie a été déplacée de Las Vegas à Nashville pour la première fois en plus de 50 ans d’histoire. Keith Urban reviendra en tant qu’hôte, et il sera rejoint par Mickey Guyton, le chanteur de « Black Like Me », nominé aux Grammy Awards.

Les parcs nationaux sont gratuits le samedi, mais apportez votre masque

En l’honneur de la Semaine des parcs nationaux, le Service des parcs nationaux annulera les frais d’entrée samedi. Les visiteurs devront toujours payer des frais de camping, de transport, d’activités et de visites. La célébration d’une semaine se déroulera jusqu’au dimanche 25 avril avec une variété de programmes, d’événements et d’expériences numériques. Pour ceux qui en profitent, veuillez noter que le National Park Service exige que tous les visiteurs et employés portent des masques à l’intérieur des bâtiments et des installations et sur les terres gérées par le NPS «lorsque la distance physique ne peut être maintenue», selon le ministère de l’Intérieur.

Contribuer: The Associated Press