5 choses à savoir ce week-end

Le moratoire sur les expulsions prend fin après que le Congrès ne l’a pas prolongé

Le gel des expulsions expire samedi après que la Chambre n’a pas adopté un projet de loi qui l’aurait prolongé. Le moratoire a été mis en place en septembre dernier par les Centers for Disease Control and Prevention pour protéger les Américains qui ont pris du retard sur leur loyer pendant la pandémie de coronavirus. Le président Joe Biden a lancé jeudi un appel urgent au Congrès pour qu’il prolonge le moratoire national sur les expulsions, arguant qu’une décision de la Cour suprême l’avait empêché d’agir seul. Biden avait prolongé le moratoire jusqu’à la fin juillet et aurait « fortement soutenu » une autre prolongation, d’autant plus que la variante delta entraîne un pic de nouvelles infections au COVID-19, a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, et le whip de la majorité à la Chambre, James Clyburn, ont publié vendredi une déclaration conjointe sur le projet de loi échoué, blâmant le GOP : « Il est extrêmement décevant que les républicains de la Chambre et du Sénat aient refusé de travailler avec nous sur cette question. »

Jeux olympiques : l’équipe de basket-ball masculin des États-Unis est de retour; les nageurs vedettes remportent l’or

L’équipe masculine de basketball des États-Unis revient à l’action samedi alors qu’elle affronte la République tchèque (8 h HE, Peacock) lors de son dernier match de groupe. Après avoir battu l’Iran mercredi, l’équipe des États-Unis décrochera une place en quart de finale avec une victoire sur la République tchèque. Ils pourraient passer à autre chose s’ils perdent, mais ils auraient besoin d’aide. Dans la piscine, Caeleb Dressel a décroché sa troisième médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, remportant le 100 mètres papillon hommes et établissant un record dans la foulée. Lors de sa dernière course aux Jeux de Tokyo, Katie Ledecky a remporté le 800 mètres nage libre pour la troisième fois consécutive aux Jeux olympiques, ce qui a ajouté à sa récolte de médailles. Samedi, les fans de gymnastique ont également obtenu plus de précisions sur le statut de la star Simone Biles, qui ne participera pas aux finales du saut de cheval et des barres asymétriques dimanche. Elle n’est pas prête à concourir à nouveau après avoir perdu le sens de l’endroit où elle se trouve dans les airs.

Les travaux du Sénat sur le plan d’infrastructure glissent dans une session de week-end inhabituelle

Les sénateurs retourneront à Capitol Hill pour une rare session samedi alors qu’ils tentent de faire progresser un plan d’infrastructure d’environ 1 000 milliards de dollars. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a déclaré que la chambre devrait être en mesure de traiter la législation rapidement – ​​« en quelques jours » – compte tenu du soutien bipartite. Mais le sénateur John Cornyn (R-Texas) a proposé une prédiction différente, en disant: « Ça va être une corvée. » Cornyn a déclaré qu’il s’attend à ce que Schumer permette à tous les sénateurs d’avoir la possibilité de façonner le projet de loi et d’autoriser les amendements des membres des deux partis. « J’espère que nous pourrons maintenant freiner un peu et prendre le temps et le soin d’évaluer les avantages et le coût de cette législation », a-t-il déclaré. La législation a fait obstacle à un obstacle procédural important mercredi alors que les sénateurs ont voté pour déplacer le projet de loi – le plus grand projet de loi sur les transports de l’histoire des États-Unis – au débat formel, ouvrant la voie à l’une des priorités clés du président Joe Biden.

La chaleur extrême menace de plus en plus d’incendies de forêt

La chaleur extrême dans le nord-ouest du Pacifique et en Californie entraînera le potentiel de nouveaux incendies de forêt dans le week-end. Dans le centre et le sud de l’Oregon, les températures pourraient atteindre 106 degrés dans certaines régions, tandis qu’une grande partie de Washington pourrait enregistrer des records vendredi et samedi. La chaleur, mélangée à des conditions sèches et au potentiel d’orages, a déclenché des avertissements de drapeau rouge dans l’Oregon et dans certaines parties du nord de la Californie, où plusieurs grands incendies de forêt brûlent déjà. Vendredi, le président Joe Biden a rencontré les gouverneurs de l’Ouest pour discuter des efforts en cours de lutte contre les incendies et de prévention des incendies de forêt.

L’Italie interdit aux grands navires de croisière de se rendre à Venise

Déclarant les voies navigables de Venise « monument national », l’Italie interdit aux paquebots de croisière gigantesques de naviguer dans la ville lagunaire à partir de dimanche. L’interdiction s’applique au bassin lagunaire près de la place Saint-Marc et du canal de la Giudecca, qui est une artère marine majeure de Venise. L’interdiction a été adoptée d’urgence « pour éviter le risque concret » que l’agence culturelle des Nations Unies, l’UNESCO, ajoute Venise à sa liste de « patrimoine mondial en danger ». Avant que la pandémie de coronavirus ne réduise considérablement les voyages internationaux, les navires de croisière déchargeant des milliers d’excursionnistes submergeaient Venise et son environnement marin délicat. Les écologistes et le patrimoine culturel se sont battus pendant des décennies avec des intérêts commerciaux, car l’industrie des croisières est une source majeure de revenus pour la ville.

Contribution : The Associated Press