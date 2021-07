5 choses à savoir ce week-end

Coup d’envoi des JO de Tokyo avec la remise des premières médailles

Maintenant que la (longue) cérémonie d’ouverture est (enfin) terminée, les Jeux olympiques de Tokyo sont officiellement lancés, puisqu’un total de 23 sports seront joués au Japon samedi, et des médailles dans plus d’une demi-douzaine de sports seront décernées. . D’autres actions sur le plateau incluent l’introduction du basket-ball 3×3 et l’USWNT affrontant la Nouvelle-Zélande alors qu’ils tentent de rebondir après leur superbe défaite en match d’ouverture contre la Suède. Plus tôt samedi, l’équipe américaine de softball est passée à 3-0 avec une victoire sur le Mexique et les Américaines ont battu le Japon en water-polo, 25-4, lors de la ronde préliminaire. L’un des événements vedettes de dimanche est, après une rude course d’exhibition, l’équipe masculine de basket-ball des États-Unis qui entame sa quête pour remporter sa quatrième médaille d’or consécutive aux Jeux d’été avec un affrontement contre la France (8 h HE, Peacock).

La recherche de corps à Surfside se termine la veille du premier anniversaire de la tragédie

Samedi marque un mois depuis l’effondrement du bâtiment de Surfside, en Floride, qui a tué un quartier vertical de personnes connectées les unes aux autres, à l’État et au-delà. Vendredi, la recherche des corps sur le site de la structure perdue a pris fin, les pompiers et les équipes de recherche ayant été reconnus lors d’une cérémonie. L’effondrement du 24 juin a fait 97 morts. Une personne est portée disparue et n’a toujours pas été identifiée parmi les restes. Lorsque les murs des tours Champlain Sud sont tombés, ils ont fait tomber 12 étages de matériaux de construction, et à l’intérieur, beaucoup d’autres histoires de vies décentes se sont terminées de manière indécente. Brillants jeunes collégiens désireux de commencer leur carrière. De récents retraités désireux de profiter de leurs années d’or. Et endormi derrière chaque porte, quelqu’un chéri « abuela », parent, mari, femme, sœur, frère, cousin, neveu, nièce, parrain, petit-enfant ou ami. Ceux qui restent racontent leurs histoires.

Un deuxième « megafire » brûle en Californie

Les incendies de forêt devraient continuer de ravager l’ouest des États-Unis jusqu’au week-end. L’incendie de Dixie, qui brûlait dans une région reculée au nord de Sacramento, a explosé au statut de « méga-incendie » jeudi soir, lorsqu’il a dépassé les 100 000 acres. Le Sugar Fire de 105 000 acres, également en Californie du Nord, a atteint la désignation il y a quelques jours. Pendant ce temps, les équipes de l’Oregon progressaient contre le plus grand incendie du pays, le Bootleg Fire, alors que des vents plus faibles contribuaient à réduire la propagation des flammes. Cet incendie a détruit une zone moitié de la taille de Rhode Island.

Trump rallie ses partisans en Arizona

L’ancien président Donald Trump se rendra à Phoenix pour un rassemblement samedi. Sa visite intervient alors que le Sénat de l’État continue de sélectionner plus de 2020 bulletins de vote dans le comté de Maricopa dans un examen qui a traîné pendant des mois et a fourni un carburant nouveau – et faux – pour des résultats de deuxième hypothèse qui ont montré que le président Joe Biden l’a vaincu. La plupart des républicains participant aux courses primaires du gouverneur de l’Arizona et du Sénat américain en 2022 présenteront à tour de rôle leur candidature lors de l’événement. Mais bon nombre des 5 000 participants attendus veulent surtout savoir si Trump fera un retour politique en 2024.

Le comité républicain de Californie se réunira sur la stratégie de rappel

Le scrutin de rappel de la Californie est fixé, mais le Parti républicain détermine toujours sa meilleure stratégie pour remporter le poste de gouverneur. Avant les élections du 14 septembre, le GOP n’a pas de favori clair et doit décider s’il s’unira derrière un candidat pour tenter de remplacer le gouverneur démocrate Gavin Newsom. Le comité exécutif du Parti républicain de l’État se réunira samedi pour discuter de l’avancement d’un processus d’approbation. Si un candidat du GOP obtient l’approbation, le parti canaliserait des ressources vers cette campagne. Mais cette décision risque d’aliéner les partisans d’autres espoirs républicains et de déprimer la participation. Anne Dunsmore du groupe pro-rappel Rescue California note que le parti pourrait faire le mauvais pari. « S’ils approuvent, alors cela finira par être quelqu’un qui arrive en quatrième ou cinquième place, cela ne va pas les aider. Cela va avoir l’air stupide », a-t-elle déclaré. Alors que les démocrates sont unis dans leur soutien à Newsom, il maintient un avantage géant en matière de collecte de fonds.

Contribution : The Associated Press