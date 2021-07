5 choses à savoir ce week-end

Le comté de LA rétablit son mandat de masque

Le comté de Los Angeles en Californie, le comté le plus peuplé des États-Unis, exigera à nouveau que les gens portent des masques à l’intérieur – quel que soit le statut vaccinal – en raison d’une récente augmentation des nouveaux cas de COVID-19. Le mandat entrera en vigueur samedi à 23 h 59. Le changement surprenant, annoncé exactement un mois après que la Californie est devenue l’une des dernières du pays à rouvrir et à abandonner les mandats de coronavirus, vise à ralentir une légère augmentation des nouveaux cas combinée à la propagation de la variante delta hautement infectieuse.

25 ans plus tard, la tragédie du vol TWA 800 est toujours aussi douloureuse

Le 17 juillet 1996, le vol TWA 800 a explosé au-dessus de l’océan Atlantique quelques minutes après avoir décollé de l’aéroport international John F. Kennedy à New York, tuant les 230 passagers et membres d’équipage. Pour les proches des victimes 25 ans plus tard, c’est une histoire troublante de vies écourtées – une blessure ouverte du cœur qui ne semble jamais cicatriser. Pour certains, c’est toujours l’histoire d’un complot terroriste qui persiste, malgré des faits montrant que l’avion a été abattu par une panne mécanique tragique. Pour d’autres, c’est un tournant sombre et bureaucratique dans la façon dont l’Amérique enquête sur les accidents aériens. Non seulement le TWA 800 a été l’une des pires catastrophes aériennes de l’histoire des États-Unis, mais il a également soulevé des questions sur la façon dont l’Amérique réagit aux complots et sur la façon dont notre gouvernement surveille l’entretien des avions de ligne commerciaux vieillissants. Les proches des victimes devraient se réunir samedi soir au mémorial TWA à Smith Point Park à Long Island à New York, selon un rapport local.

Le gouverneur de New York Cuomo est interrogé dans le cadre d’une enquête sur le harcèlement

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo devrait être interrogé samedi dans la capitale de l’État d’Albany, rapporte l’Associated Press, alors que les enquêteurs semblent sur le point de terminer une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite qui le suivent depuis des mois. L’enquête supervisée par le procureur général de l’État, Letitia James, une collègue démocrate, n’est pas une enquête pénale, mais elle pourrait avoir une influence significative sur l’avenir politique de Cuomo. Cuomo va de l’avant avec des plans pour briguer un quatrième mandat l’année prochaine, mais toute conclusion de l’enquête qui corrobore les allégations pourrait influencer la procédure de destitution ou ajouter à une pression déjà importante pour que Cuomo parte volontairement avant qu’il ne termine son troisième mandat. L’enquête du comité judiciaire de l’Assemblée de New York examine également d’autres problèmes, notamment la sous-déclaration des décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers et les détails autour de l’accord de livre lucratif de Cuomo.

Le gouverneur de Floride DeSantis se rend au Texas pour discuter de la situation à la frontière mexicaine

Alors que les républicains continuent de marteler l’administration du président Joe Biden sur la sécurité à la frontière mexicaine, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré vendredi qu’il dirigerait une délégation de Floride au Texas pour un briefing de week-end avec des responsables de l’État et locaux. DeSantis sera rejoint par ses collègues républicains, le procureur général Ashley Moody et le président du Sénat de l’État, Wilton Simpson. La délégation de Floride sera informée samedi après-midi par le gouverneur du Texas Greg Abbott et les responsables de l’application des lois du Texas. Les démocrates de Floride ont rejeté les décisions de DeSantis comme étant largement motivées par des considérations politiques. Les républicains ont critiqué Biden pour avoir assoupli les politiques d’immigration restrictives de l’ère Trump, tandis que les arrestations de migrants à la frontière ont augmenté ces derniers mois. DeSantis a reproché à la cohue des migrants d’augmenter le flux de drogues illégales, en particulier de méthamphétamine, dans ce pays, y compris la Floride.

Un pour la route ? Les Bucks auront besoin d’une victoire à Phoenix à un moment donné

L’un des axiomes les plus populaires – et certains diraient ennuyeux – dans le sport est : « La série n’a pas commencé tant que l’équipe à domicile n’a pas perdu. » L’équipe locale n’a pas encore perdu lors des quatre premiers matchs de la finale NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks. Mais vous aurez peut-être du mal à convaincre les équipes que la série n’a pas encore commencé. Avec un match crucial 5 de la finale de la NBA prévu samedi soir à Phoenix (21 h HE, ABC), les Bucks tenteront de voir si l’élan de leurs deux victoires consécutives à domicile qui ont égalisé la série à 2-2 peut se poursuivre dans Phénix. Milwaukee devra gagner un match à Phoenix puisque les Suns ont le terrain à domicile dans la série. Le match 4 de mercredi a vu les Bucks prendre l’avantage tard avec huit points consécutifs de Khris Middleton et une excellente défense du double MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo. En fait, il y a eu les premières conversations sur le bloc d’Antetokounmpo du centre Suns Deandre Ayton étant l’un des meilleurs démentis de tous les temps.

Contribution : The Associated Press