5 choses à savoir ce week-end

C’est le week-end du 4 juillet. Voici ce que vous devez savoir.

Vous prévoyez de partir pour le 4 juillet ? Soyez prêt à partager la route, car plus de 47,7 millions d’Américains devraient voyager pour le Jour de l’Indépendance. Dans la capitale nationale, le président Joe Biden devrait accueillir un groupe de travailleurs essentiels et de familles de militaires sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Et un peu d’histoire au cas où vous assisteriez à des barbecues ce week-end férié : le 4 juillet n’était pas le seul jour où le Congrès continental a voté pour l’indépendance. Douze des 13 colonies avaient également approuvé une résolution appelant à l’indépendance le 2 juillet 1776. Autre fait amusant : de nombreux signataires originaux n’ont inscrit leur nom sur la déclaration d’indépendance que le 2 août 1776.

Des fonctionnaires de Floride scrutent la sécurité d’autres bâtiments

L’inquiétude monte pour d’autres bâtiments en Floride une semaine après l’effondrement d’un condominium de 12 étages dans la ville de Surfside. Vendredi, des responsables de North Miami Beach, à proximité, ont ordonné l’évacuation d’une tour de 156 unités après qu’un examen l’a trouvée structurellement et électriquement dangereuse. « Cela aurait pu être notre bâtiment au lieu de Surfside », a déclaré la commissaire de la ville, Fortuna Smukler. Le maire du comté de Miami-Dade avait suggéré un audit des bâtiments de 40 ans et plus pour s’assurer qu’ils sont conformes au processus de recertification local. Le condo à North Miami Beach est le premier à être évacué.

L’ouragan Elsa frappe les Caraïbes. La Floride est-elle la prochaine ?

Elsa, le premier ouragan de la saison des tempêtes de l’Atlantique 2021 et de catégorie 1 à partir de vendredi, survole les Caraïbes ce week-end. Cela pourrait affecter la Floride à l’approche de lundi. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré vendredi qu’il envisageait une ordonnance d’urgence parce que le sud de la Floride – site des efforts de récupération et de sauvetage de l’immeuble en copropriété Surfside effondré – pourrait subir des vents de force tempête tropicale dimanche soir. Des veilles ou avertissements d’ouragan ont été émis en République dominicaine, en Haïti, en Jamaïque et à Cuba.

Trump assistera à un rassemblement en Floride avant le 4 juillet

L’ancien président Donald Trump apportera des feux d’artifice supplémentaires au week-end de vacances du 4 juillet à Sarasota avec une apparition samedi au Sarasota Fairgrounds, son premier grand rassemblement en Floride depuis les élections. La région de Sarasota a été une source de soutien politique fort pour Trump et une rampe de lancement pour ses ambitions politiques, ce qui en fait un lieu idéal pour l’un de ses premiers rassemblements post-présidentiels, qui sont un prélude potentiel à une course présidentielle de 2024. Le rassemblement de style campagne de Trump arrive à un moment difficile pour lui : l’organisation portant son nom à New York a été inculpée cette semaine, et une rivalité présidentielle potentielle avec le gouverneur et protégé de Floride Ron DeSantis pourrait être à l’horizon.

Le concours de dégustation de hot-dogs est de retour à Coney Island

Le concours de mangeurs de hot-dogs de Nathan est sur le point de revenir à Coney Island dimanche. L’année dernière, l’événement annuel du 4 juillet a eu lieu dans un endroit privé avec du plexiglas entre les concurrents en raison des restrictions COVID-19. Le mastodonte dévoreur de hot-dogs Joey Chestnut, le détenteur du record du monde – 75 hot-dogs avec petits pains mangés en 10 minutes – visera son 14e titre de ceinture de moutarde en 15 ans. Le championnat féminin débutera à 11 h 30 HE sur ESPN3 avant que la compétition masculine soit diffusée en direct à midi sur ESPN.