5 choses à savoir ce week-end

Seattle et Portland se préparent à une chaleur de 100 degrés

Le nord-ouest du Pacifique, normalement doux, fait face à une vague de chaleur potentiellement record ce week-end. Les températures avoisinent ou dépassent les 100 degrés dans des villes comme Portland et Seattle. C’est plus chaud qu’à Miami, où l’on s’attend à des sommets dans les années 80 supérieures. « Plus d’une centaine de températures record sont prévues ce week-end jusqu’à jeudi », a tweeté le National Weather Service. La chaleur augmentera également les menaces de sécheresse et d’incendie de forêt.

Trump se rend en Ohio pour un rassemblement

L’ancien président Donald Trump se rend dans l’Ohio samedi pour son premier rassemblement de style campagne depuis son départ de la Maison Blanche, un événement qui pourrait indiquer à quel point il sera engagé lors des élections au Congrès de l’année prochaine et peut-être offrir des indices sur s’il prévoit une autre candidature présidentielle en 2024 L’événement de Trump marquera son retour au genre de rassemblements de masse qui ont alimenté ses campagnes à la Maison Blanche. Depuis qu’il a quitté ses fonctions en janvier, les apparitions publiques de Trump ont été limitées. Save America a déclaré que le rassemblement de Trump dans l’Ohio sera la première de nombreuses apparitions en faveur des candidats et des causes qu’il soutient.

Southwest Airlines annule des vols

Citant « les tempêtes attendues et les initiatives probables de contrôle du trafic aérien », Southwest Airlines a annulé près de 300 vols du week-end et retardé plus de 1 000 autres. C’est la continuation d’un mois difficile pour le plus grand transporteur national du pays et ses passagers. Les perturbations surviennent une semaine après que Southwest a annulé ou retardé des centaines de vols en raison de deux problèmes technologiques distincts, et une semaine après qu’American Airlines ait eu des problèmes opérationnels pendant le week-end chargé de la fête des pères.

Que regarder lors du dernier week-end effréné des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis

Les essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis se termineront à Hayward Field de l’Université de l’Oregon ce week-end avec ce qui promet d’être une séquence finale passionnante. Il mettra en vedette certaines des étoiles les plus brillantes du sport et plusieurs événements de renom. Au total, il y aura 17 finales samedi et dimanche, avec plus de 50 places sur la liste de Team USA pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 à gagner. S’il n’y a qu’un seul événement que vous allez regarder, faites-en la confrontation entre le médaillé d’or olympique en titre et champion du monde Dalilah Muhammad et le prodige de 21 ans Sydney McLaughlin au 400 mètres haies.

Une pénurie de feux d’artifice pourrait-elle affecter les célébrations du 4 juillet?

Phantom Fireworks, la plus grande entreprise de vente au détail de feux d’artifice du pays, exhorte les clients à faire leurs achats tôt alors que l’industrie est confrontée à une pénurie potentielle pour la deuxième année consécutive. L’année dernière, les ventes de feux d’artifice personnels ont atteint des sommets records à l’échelle nationale. De nombreuses communautés ont annulé ou reporté des feux d’artifice publics au plus fort de la pandémie, et les événements sportifs et les parcs d’attractions ne comblaient pas le vide. De nombreux feux d’artifice publics reviennent le week-end prochain pour le jour de l’indépendance, mais les familles continuent de célébrer à la maison. Mais Phantom dit que les chaînes d’approvisionnement sont confrontées à des délais d’exécution plus lents en raison du retard des expéditions mondiales.