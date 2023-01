5 choses à savoir : Canadiens à rapatrier

Le gouvernement fédéral a accepté de ramener à la maison plusieurs femmes et enfants détenus dans des camps de prisonniers en Syrie, un nouveau vaccin COVID-19 qui peut être inhalé devrait entrer dans les essais humains de phase 2 et l’accord pour maintenir le premier ministre Justin Trudeau au pouvoir dépend de action sur certaines priorités du NPD.Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1.Canadiens à rapatrier : Le gouvernement canadien a accepté de rapatrier six Canadiennes et 13 enfants actuellement détenus dans des camps de prisonniers en Syrie, selon Lawrence Greenspon, l’avocat qui les représente dans une affaire devant un tribunal fédéral.

2.Accord bipartite : Alors que les libéraux planifient leurs mesures politiques pour 2023, les engagements que le premier ministre Justin Trudeau a pris envers le chef du NPD Jagmeet Singh doivent peser lourdement et qui doivent être mis en œuvre cette année.

3. David Crosby, 1941-2023 : Un pionnier du folk rock et l’un des membres fondateurs de The Byrds and Crosby, Stills, Nash & Young, est décédé. Crosby avait 81 ans.

4. Vaccin COVID inhalé : Un nouveau vaccin COVID-19 fabriqué au Canada qui peut être inhalé devrait entrer dans les essais humains de phase 2. Le vaccin est en cours de développement à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

5. Randonner ou pas : Les économistes ne croient pas que la Banque du Canada soit prête à freiner son cycle de hausse des taux d’intérêt pour l’instant, alors même que les signes se multiplient de ralentissement de l’inflation et de ralentissement de l’économie.

Encore une chose…

Le vortex polaire signifie-t-il que le changement climatique n’est pas un problème ? Même pas proche.

Les vagues de la mer de Béring déferlent sur une jetée le 16 septembre 2022 à Nome, en Alaska. Une grande partie de l’Arctique a connu une poussée de réchauffement anormal en décembre 2022. Les scientifiques disent qu’une partie est due au temps aléatoire des tempêtes et une autre à la basse glace de mer. La faible banquise est due au changement climatique. (AP Photo/Peggy Fagerstrom, Dossier)