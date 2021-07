5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse vendredi 30 juillet

Amazon a déclaré que les revenus du deuxième trimestre avaient augmenté de 27% en glissement annuel pour atteindre plus de 113 milliards de dollars, le troisième trimestre consécutif de 100 milliards de dollars, mais en réalité un rythme de croissance plus lent par rapport à l’augmentation fulgurante de 41 % enregistrée il y a un an. Le géant du commerce électronique et du cloud a déclaré un bénéfice par action de 15,12 $ au deuxième trimestre, ce qui a dépassé les attentes. Pour l’avenir, Amazon a mis en garde contre une baisse des ventes et un taux de croissance plus faible pour le troisième trimestre. Les conseils faisaient écho à des avertissements similaires de Facebook et Apple, qui ont déclaré cette semaine que les taux de croissance des revenus ralentiraient par rapport aux sommets pandémiques.