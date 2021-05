5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse vendredi 28 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Un panneau de Wall Street est visible près de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 4 mai 2021.

Les contrats à terme sur Dow ont été aidés par Salesforce, qui a augmenté de plus de 4% dans les échanges avant commercialisation après un rapport du premier trimestre plus solide que prévu.

Les gens portent des masques faciaux lorsqu’ils passent devant une salle de cinéma pendant la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) à Newport, New Jersey, le 2 avril 2021.

Le cours de l’action AMC a plus que doublé au cours de la semaine dernière, tandis que GameStop pourrait ouvrir à son plus haut niveau depuis mars.

Les nouvelles dépenses concernent les propositions de Biden visant à stimuler et à étendre la reprise économique: le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles.

Ne comptez pas Cathie Wood d’Ark Invest parmi les grands investisseurs inquiets de l’inflation. Le gestionnaire de fonds vedette a déclaré jeudi que la déflation était en fait une préoccupation plus importante, prédisant que les prix des matières premières et des principaux intrants industriels chuteraient plus tard dans l’année une fois que l’écrasement de la demande de la réouverture économique se normaliserait.

Un environnement déflationniste serait de bonnes actions technologiques d’innovation et du bitcoin, a déclaré Wood. Elle est un taureau de longue date des deux classes d’actifs.

