5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse vendredi 23 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Les contrats à terme sur Dow ont augmenté de plus de 150 points vendredi, indiquant une fin de semaine solide à l’ouverture de Wall Street et ce qui pourrait être quatre séances positives consécutives après le plongeon majeur de lundi. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nadsaq se préparaient tous à des gains hebdomadaires. Le Nasdaq était en tête avec une progression de près de 1,8% sur les quatre derniers jours. Tous les trois sont également à moins de 1% de leur dernier record du 12 juillet.

L’action Dow American Express a augmenté de 2% en pré-marché après que le géant du crédit a publié vendredi des bénéfices et des revenus trimestriels conformes aux meilleures estimations. Les actions de Honeywell International, également une action de Dow, ont légèrement augmenté en pré-marché après que la société industrielle ait dépassé vendredi les estimations avec ses bénéfices et revenus trimestriels. Honeywell a également relevé ses perspectives. À un quart de la saison des résultats, Wall Street se dirige vers la meilleure croissance des bénéfices depuis plus d’une décennie.

Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor à 10 ans, qui évolue en sens inverse du prix, a augmenté vendredi, s’échangeant à environ 1,3% après avoir atteint un creux de 5 mois et demi à près de 1,13% plus tôt cette semaine. Les indices de fabrication et de services des directeurs d’achat de juillet sont publiés à 9 h 45 HE.