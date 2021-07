5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse vendredi 2 juillet

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur l’emploi de juin, alors que les investisseurs recherchent de plus amples informations sur la reprise du marché du travail américain après l’épave induite par la pandémie de coronavirus se poursuit ; jusqu’à présent, il s’améliore plus lentement que prévu. Selon Dow Jones, les économistes prévoient que 706 000 emplois non agricoles ont été créés en juin et s’attendent à ce que le taux de chômage soit passé de 5,8% à 5,6%. Les gains horaires moyens devraient avoir augmenté de 0,3% en juin par rapport à mai et de 3,6% en glissement annuel. Les rapports sur l’emploi du département du Travail pour avril et mai n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street.