5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse vendredi 18 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Dow cherche à éviter sa première séquence de cinq défaites consécutives depuis janvier

2. Le rendement à 10 ans continue d’abandonner le pic de mercredi induit par la Fed

3. De nombreuses matières premières rebondissent, un jour après avoir fortement chuté

De nombreux produits de base ont rebondi vendredi, un jour après avoir fortement chuté alors que la Chine commençait à prendre des mesures pour ralentir la hausse des prix. Ces baisses coupé en mois de gains et pesé sur les actions. Jeudi, les baisses des matières premières étaient généralisées, les contrats à terme du platine chutant de plus de 11%, ainsi que des baisses de près de 6% des contrats à terme du maïs et de 4,8% des contrats à terme du cuivre.

Une agence gouvernementale chinoise a annoncé mercredi un plan pour libérer une partie de ses réserves de métaux clés. Les matières premières évoluent souvent à l’inverse du dollar car elles sont pour la plupart libellées à l’échelle mondiale en devise américaine, qui s’est renforcée depuis les décisions de la Fed de cette semaine.

4. Avertissements sur Covid d’une étude britannique, le plus haut responsable médical d’Angleterre

Une nouvelle étude britannique a examiné l’imagerie cérébrale avant et après les infections à coronavirus et a examiné spécifiquement l’effet potentiel sur le système nerveux. « En bref, l’étude suggère qu’il pourrait y avoir une perte à long terme de tissu cérébral à cause de Covid, et cela aurait des conséquences à long terme », Le Dr Scott Gottlieb a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC. La destruction du tissu cérébral pourrait expliquer pourquoi les patients de Covid ont perdu leur odorat, a-t-il déclaré.

Le plus haut responsable médical d’Angleterre a averti qu’il faudrait probablement cinq ans avant qu’il n’y ait des vaccins Covid qui pourraient « tenir la ligne » dans une très large mesure contre une gamme de variantes de coronavirus. Jusque-là, le médecin-chef Chris Whitty a déclaré que de nouveaux programmes de vaccination et des rappels seraient nécessaires. Un nouvel assouplissement des restrictions de verrouillage en Angleterre a été retardé cette semaine en raison d’une augmentation des cas de la variante delta découverte pour la première fois en Inde.

5. Biden signe un projet de loi établissant Juneteenth comme jour férié fédéral

La plupart des travailleurs fédéraux observera Juneteenth vendredi parce que la fête marquant la fin de l'esclavage aux États-Unis tombe un samedi cette année. La Bourse de New York ne fermera pas pour Juneteenth cette année, mais évaluera sa fermeture en 2022. Jeudi, le président Joe Biden a signé un projet de loi établissant Juneteenth, célébré le 19 juin, comme le premier nouveau jour férié fédéral depuis Martin Luther King Jr. Jour en 1983. Juneteenth marque le jour en 1865 où les soldats de l'Union sont arrivés à Galveston, Texas et officiellement mis fin à l'esclavage dans l'état. Cela s'est produit plus de deux ans après que le président de l'époque, Abraham Lincoln, a publié la proclamation d'émancipation.