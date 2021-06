5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mercredi 9 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Un trader à la Bourse de New York, le 4 juin 2021.

Dans les semaines à venir, la Chambre des représentants devrait s’occuper d’un Le projet de loi bipartite de 250 milliards de dollars sur la technologie et la fabrication a été adopté mardi par le Sénat très divisé. Parmi ses nombreuses dispositions, la mesure prévoit 52 milliards de dollars pour financer des initiatives de recherche, de conception et de fabrication de semi-conducteurs. Biden a applaudi l’adoption du projet de loi alors que la Maison Blanche intensifie ses propres recommandations sur la façon de sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines qui traversent la Chine et sur la façon de contrer les ambitions géopolitiques de Pékin.