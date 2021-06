5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mercredi 2 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Juin commence avec un trading en sourdine à Wall Street

Des plates-formes pétrolières offshore sont vues le 20 avril 2020 à Huntington Beach, en Californie. Michael Heiman | Getty Images

Les prix du pétrole américain ont bondi de 1% mercredi à plus de 68 $ le baril, s’échangeant à des niveaux jamais vus depuis octobre 2018. Alors que de plus en plus de gens sortent et se déplacent en 2021 après des mois de précautions pour rester à la maison, les prix du brut américain de référence ont bondi de 40 % depuis le début de l’année. La flambée du pétrole a été l’une des nombreuses matières premières qui ont accru les inquiétudes concernant les pressions sur les prix dans l’économie en reprise.

2. AMC s’envole à nouveau alors qu’il vise à se connecter avec les investisseurs

Actions de AMC Entertainment a grimpé en flèche de 20% dans le pré-marché de mercredi, un jour après un gain similaire. AMC veut se connecter avec son actionnariat, annonçant une nouvelle façon pour les investisseurs de la chaîne de cinémas de s’inscrire à des avantages spéciaux tels que du pop-corn gratuit. Mardi, AMC a déclaré dans un dépôt de titres qu’elle avait levé 230,5 millions de dollars lors d’une vente d’actions à la société de dette en crise Mudrick Capital Management. Andrew Ross Sorkin de CNBC a confirmé que Mudrick avait immédiatement vendu ces nouvelles actions AMC à profit. À la clôture de mardi, l’intérêt des investisseurs de détail sur le forum WallStreetBets de Reddit a poussé les actions d’AMC à 1 400 % en 2021.

3. Elon Musk tweete à nouveau, faisant monter en flèche les actions de « Baby Shark »

Les actions de Samsung Publishing, l’un des principaux actionnaires du producteur de « Baby Shark », ont grimpé en flèche mercredi en Corée du Sud après un tweet de Le PDG de Tesla, Elon Musk, à propos de la chanson virale pour enfants. Musk a écrit sur Twitter mardi soir: « Baby Shark écrase tout! Plus de vues que les humains. » Selon un rapport du Wall Street Journal, la SEC a réprimandé Musk au printemps dernier pour avoir prétendument violé les termes d’un accord de règlement. Les régulateurs financiers ont été exaspérés par les tweets de Musk selon lesquels le cours de l’action Tesla était trop élevé et ceux concernant les chiffres de production de toits solaires sans l’approbation d’un avocat.

4. Coinbase Pro offre aux utilisateurs la possibilité d’échanger des dogecoins brûlants

Une représentation visuelle des crypto-monnaies numériques Dogecoin et Bitcoin. Yuriko Nakao | Getty Images Actualités | Getty Images

Les moniteurs affichent la signalisation Coinbase lors de l’offre publique initiale (IPO) de la société sur le site du marché Nasdaq le 14 avril 2021 à New York. Robert Nickelsberg | Getty Images

Coinbase, l’une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, est devenue publique sur le Nasdaq en avril et a grimpé jusqu’à 429,54 $ par action le premier jour de négociation. L’action a clôturé en dessous de son prix de référence d’inscription directe de 250 $ le mois dernier, et elle languit là depuis des semaines. Coinbase a augmenté d’environ 1% mercredi avant la commercialisation après avoir clôturé un montant similaire mardi à 238,93 $.

5. Le plus grand producteur de viande se remet en ligne après une cyberattaque

Employés sur le parking de l’usine de production de bœuf JBS à Greeley, Colorado, États-Unis, le mardi 1er juin 2021. Une cyberattaque contre JBS SA, le plus grand producteur de viande au monde, a forcé la fermeture de certains des plus grands abattoirs du monde, et il y a des signes que les fermetures s’étendent. Michel Ciaglo | Bloomberg | Getty Images