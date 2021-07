5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mercredi 14 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Une femme se reflète dans une flaque d’eau alors qu’elle passe devant une succursale de la Bank of America à Times Square à New York.

Un panneau pour BlackRock Inc est suspendu au-dessus de leur immeuble à New York.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a annoncé mercredi matin une augmentation de 28% de ses bénéfices au deuxième trimestre, dépassant largement les estimations. Les investisseurs ont investi plus d’argent dans les fonds de l’entreprise, augmentant ses actifs sous gestion de 30% d’une année sur l’autre à près de 9,5 billions de dollars. Les actions ont chuté d’environ 2% dans le pré-marché.

Les actions d’American Airlines ont augmenté de plus de 3% mercredi avant la commercialisation, le matin après que le transporteur ait prévu de meilleurs revenus et signalé une perte plus faible que celle précédemment estimée pour le deuxième trimestre. C’est le dernier signe que les compagnies aériennes se remettent du bilan de la pandémie de coronavirus sur les voyages.

La propagation de la variante delta de Covid dans les poches non vaccinées des États-Unis provoque des poussées de cas et entraîne une augmentation des hospitalisations, selon les spécialistes des maladies infectieuses. Les nouvelles infections quotidiennes à Covid sont à nouveau en augmentation alors que la variante delta hautement transmissible, détectée pour la première fois en Inde, s’installe alors que la souche dominante aux États-Unis Les cas augmentent dans le Missouri, l’Arkansas, le Nevada, l’Utah et la Floride à des taux plus élevés que dans d’autres états au cours des deux dernières semaines.