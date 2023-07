5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mardi

Qu’ils s’affrontent ou non dans un match en cage, Elon Musk et Mark Zuckerberg ont des combats à venir. Les démocrates et les républicains au Congrès intensifient leur examen minutieux des magnats de la technologie et de leurs entreprises alors que les deux hommes étendent leurs empires. Du côté du Sénat, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., a demandé à la Securities and Exchange Commission d’enquêter Tesla sur le rachat de Twitter par son PDG Musk. Elle a cité des conflits d’intérêts potentiels, comme la perspective d’utiliser la plate-forme de médias sociaux au profit de Tesla, et le « détournement d’actifs de l’entreprise ». Pendant ce temps, le comité judiciaire de la Chambre dirigé par les républicains a prolongé son enquête sur la modération du contenu sur le site dirigé par Zuckerberg. Méta des plateformes sociales de son nouveau concurrent Twitter, Threads. Les législateurs du GOP s’inquiètent depuis longtemps de ce qu’ils appellent les efforts pour freiner le discours conservateur sur les plateformes sociales.

Des millions de patients atteints de la maladie d’Alzheimer pourraient bientôt disposer de plus d’options de traitement qu’il ne semblait possible il y a seulement quelques mois. Eli Lily a déclaré avoir demandé l’approbation de la FDA pour son donanemab, un traitement prometteur contre la maladie d’Alzheimer, qui a ralenti la maladie chez les patients traités aux premiers stades de sa progression dans le cadre d’un essai de phase trois. L’entreprise attend une décision de l’agence d’ici la fin de l’année. Il fait suite à l’approbation de Eisaï et Biogène Leqembi, qui a ouvert la porte à une couverture plus large par Medicare du traitement tout aussi prometteur. La maladie d’Alzheimer est notoirement difficile à traiter, et l’approbation potentielle de deux médicaments pour lutter contre la maladie pourrait changer la donne pour les patients aux États-Unis. Mais les traitements pourraient s’avérer coûteux et difficiles à trouver pendant des mois ou des années, et les deux présentent le risque de effets secondaires comme un gonflement du cerveau ou des saignements. La FDA a également approuvé le premier vaccin qui protège tous les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial, qu’ils soient en bonne santé ou qu’ils aient une condition médicale.

