5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mardi 3 août

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Les contrats à terme sur Dow ont gagné plus de 150 points mardi, un jour après que la moyenne des 30 actions a abandonné ses premiers gains et perdu près de 100 points, les inquiétudes concernant Covid et le pic de croissance économique éclipsant les solides bénéfices. Le S&P 500 a légèrement baissé et le Nasdaq a légèrement augmenté. Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé à moins de 1% de la clôture record de la semaine dernière. Le Nasdaq a terminé à un peu plus de 1% de la clôture record de la semaine dernière.

PepsiCo a annoncé mardi avoir accepté de vendre Tropicana, Naked et d’autres marques de jus nord-américaines à une société de capital-investissement française pour 3,3 milliards de dollars. Le géant de l’alimentation et des boissons recevra une participation de 39 % dans une coentreprise nouvellement formée avec PAI Partners et les droits exclusifs de distribution aux États-Unis des marques de jus pour certains canaux, comme la restauration. Les actions de PepsiCo ont légèrement augmenté en pré-marché.