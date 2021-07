5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mardi 27 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Les contrats à terme américains étaient sous pression mardi, un jour après le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré une cinquième session consécutive de gains et un autre jour de clôture record. La Réserve fédérale tient sa réunion de deux jours en juillet mardi et mercredi, avec l’avenir des taux, des achats d’obligations et de l’inflation à l’ordre du jour. Les bénéfices des Big Tech devraient commencer à arriver après la cloche mardi. La saison des résultats du deuxième trimestre a été plus forte que prévu. Jusqu’à présent, 88 % des sociétés du S&P 500 ont fait état d’un BPA surprise positif, selon FactSet. Si c’est le décompte final, ce serait le plus élevé depuis que FactSet a commencé à suivre la métrique en 2008.