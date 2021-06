5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mardi 15 juin

Le président Joe Biden, qui a rencontré cette semaine des alliés européens lors d’un sommet du G-7 au Royaume-Uni et d’un sommet de l’OTAN en Belgique, est sur le point de rencontrer Mercredi à Genève avec le président russe Vladimir Poutine. Ce sera la troisième fois que Genève accueillera des dirigeants américains et russes pour des entretiens. Le premier, en 1955, impliquait le président Dwight D. Eisenhower et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev. Trente ans plus tard, le président Ronald Reagan et son homologue soviétique Mikhaïl Gorbatchev s’y sont rencontrés. Ces deux réunions ont permis de désamorcer les tensions. Cette fois, on espère que la réunion Biden-Poutine pourra apporter une modeste amélioration par rapport au refroidissement actuel entre les États-Unis et la Russie sur des questions telles que l’Ukraine, les droits de l’homme et les cyberattaques.