5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse mardi 13 juillet

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis, le 12 juillet 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines étaient stables mardi alors que la saison des résultats a débuté un jour après la clôture des records du Dow Jones Industrial Average, du S&P 500 et du Nasdaq. Tous les principaux indices de référence ont été sur des séquences chaudes, avec le Dow Jones en hausse dans sept des huit dernières sessions, le S&P 500 en hausse dans 10 des 12 sessions et le Nasdaq en hausse dans huit des 10 dernières sessions. Le S&P 500 est en tête des trois avec un gain de 16,7% depuis le début de l’année. Le Dow Jones et le Nasdaq sont en hausse d’environ 14,3% pour 2021.

Le rendement du Trésor à 10 ans était plutôt stable mardi, autour de 1,36% après être descendu à 1,25% jeudi dernier. Le gouvernement est sorti avec l’indice des prix à la consommation de juin à 8h30 HE. Les économistes s’attendent à ce que le dernier rapport sur l’inflation montre une augmentation de 0,5% de l’IPC global et du nombre non alimentaire et énergétique. Ces mesures ont augmenté de 0,6% et 0,7%, respectivement, en mai.