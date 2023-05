5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Les indices boursiers américains sortent de leur pire semaine depuis mars. Un rebond du titre bancaire régional et une forte Pomme les bénéfices ont stimulé le marché vendredi, et les données sur l’emploi d’avril sont meilleures que prévu malgré les inquiétudes liées à la récession. Cette semaine, l’accent sera mis sur les données mensuelles d’inflation après que la Réserve fédérale a de nouveau relevé les taux d’intérêt pour tenter de calmer les prix obstinément élevés. L’indice des prix à la consommation arrivera mercredi, tandis que l’indice des prix à la production est attendu jeudi. L’inflation a commencé à se calmer et la banque centrale a signalé qu’elle pourrait suspendre les hausses de taux en raison des inquiétudes concernant un ralentissement économique et la santé du système bancaire. Suivez les mises à jour du marché en direct.