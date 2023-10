5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Voici les actualités les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Les investisseurs espèrent que ce mois se terminera mieux que le précédent. La première semaine de bourse d’octobre commence après que les actions américaines aient connu leur pire mois de l’année en septembre. Le Moyenne industrielle Dow Jones a chuté de 3,5% pour le mois, tandis que le S&P500 et le Nasdaq Composite ont chuté de 4,9% et 5,8%, respectivement. Les marchés ont évité un scénario négatif potentiel puisque le Congrès a empêché la fermeture du gouvernement ce week-end. Plusieurs données sur le marché du travail sont attendues cette semaine, y compris le rapport sur l’emploi de septembre vendredi. Suivez les mises à jour du marché en direct ici.

Pomme va déployer une mise à jour logicielle pour résoudre un problème qui a provoqué la surchauffe de ses nouveaux modèles d’iPhone 15. Dans un communiqué, la société a déclaré à CNBC qu’elle « avait identifié quelques conditions qui peuvent faire chauffer l’iPhone plus que prévu ». Une activité en arrière-plan plus élevée après la configuration du téléphone, un bug dans le logiciel iOS 17 et des mises à jour d’applications tierces ont tous contribué au problème, a déclaré Apple. La société a déclaré qu’elle était « en train de déployer » des correctifs à ces problèmes.