5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Voici les actualités les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Amazone fait un pari majeur sur le développement de l’intelligence artificielle. Le titan du commerce électronique investira 4 milliards de dollars dans la société d’IA Anthropic, qui fabrique des chatbots qui rivalisent avec ChatGPT d’OpenAI. L’accord comprendra un partenariat stratégique qui fera d’Amazon Web Services Anthropic le principal fournisseur de cloud d’Anthropic et offrira aux clients AWS de nouvelles fonctionnalités via Anthropic. Ce pari permet à Amazon d’approfondir son développement de l’IA, tout en essayant de suivre le rythme de ses concurrents comme Microsoft et Alphabet .