5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 7 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Le Dow Jones et le S&P 500 se situent à moins de 1% des plus hauts records de clôture

Un trader à la Bourse de New York, le 4 juin 2021. Source : NYSE

2. Jeff Bezos effectuera le premier vol spatial de passagers Blue Origin en juillet

Jeff Bezos conduit un camion électrique Rivian R1T autour de l’installation de lancement de Blue Origin au Texas. Origine Bleue

3. Elon Musk dit que Tesla a officiellement annulé la Model S Plaid Plus

Musk, également co-fondateur et PDG de Tesla, a tweeté dimanche que le constructeur automobile électrique avait annulé la variante la plus chère de sa berline phare, la Model S Plaid Plus à 150 000 $. Tesla avait promis qu’une version Plaid Plus de sa nouvelle Model S donnerait aux conducteurs 1 100 chevaux, 520 milles d’autonomie sur une batterie complètement chargée et zéro à 60 mph en moins de deux secondes. La version haut de gamme restante du modèle S Plaid à 119 900 $ dispose d’une batterie d’une autonomie de 390 milles, d’une puissance de 1 020 chevaux et d’une accélération similaire.

4. Les actions AMC en sourdine après avoir monté en flèche au cours d’une semaine de trading sauvage

Des piétons passent devant un théâtre AMC à New York. Scott Mlyn | CNBC

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe jouent dans « A Quiet Place Part II ». Primordial

Le business du cinéma, décimé par la pandémie de Covid, a montré plus de signes de revenir à la normale. « A Quiet Place Part II », après un week-end d’ouverture stellaire, a chuté de 59% à 19,5 millions de dollars. Cependant, la suite de Paramount a jusqu’à présent rapporté 88,6 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. « The Conjuring: The Devil Made Me Do It » de Warner Bros. a dominé le box-office du week-end, faisant ses débuts avec un gain de 24 millions de dollars.

5. Le G-7 conclut un accord mondial sur la réforme fiscale ; Yellen parle de l’agenda et des tarifs de Biden

Le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak (au centre), la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen (à droite) assistent au premier jour de la réunion des ministres des Finances du G-7 à Lancaster House à Londres le 4 juin 2021. Stéphane Rousseau | AFP | Getty Images