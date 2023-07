5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Les contrats à terme sur actions étaient mitigés lundi matin, après que les principaux indices américains ont commencé le second semestre sur une note perdante. Deux mesures clés de l’inflation – l’indice des prix à la consommation prévu mercredi et l’indice des prix à la production jeudi – contribueront à façonner les décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt. Le panel d’élaboration des politiques de la banque centrale se réunit plus tard ce mois-ci, après avoir décidé de ne pas augmenter en juin après 10 augmentations consécutives. Les investisseurs surveilleront également le début des principaux rapports sur les résultats du deuxième trimestre plus tard cette semaine. Suivez les mises à jour du marché en direct ici.

Les investisseurs qui ont raté la saison des résultats n’auront plus qu’à attendre quelques jours pour que les résultats du deuxième trimestre décollent véritablement. Les titans de la banque JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup donneront des indices sur la santé d’une industrie toujours aux prises avec les causes et les effets des faillites de trois banques régionales cette année. Les bénéfices de Pepsico offriront un aperçu de la façon dont les consommateurs et les entreprises gèrent l’inflation élevée dans le monde. Les résultats de Delta donneront des indications sur la question de savoir si les voyageurs continuent de débourser pour des vols à des prix élevés.