5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 5 décembre

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York pendant les échanges du matin du 2 décembre 2022 à New York. Michael M.Santiago | Getty Images

Voici les informations les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading :

1. Attendre la Fed

Les décideurs politiques de la Réserve fédérale ne tiendront pas leur réunion de décembre avant la semaine prochaine, mais les investisseurs anticipent déjà la décision la plus attendue de la Fed depuis des mois. La banque centrale a régulièrement augmenté son taux de référence par incréments de trois quarts de point depuis juin, mais on s’attend maintenant à ce qu’elle commence à ralentir ce rythme agressif. Pourtant, comme l’ont montré des données économiques récentes – l’inflation est toujours élevée, bien qu’un peu plus froide, et le marché du travail continue de basculer – la Fed n’a pas refroidi l’économie. autant qu’il l’aurait aimé maintenant. “Malgré certains développements prometteurs, nous avons encore un long chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix”, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, la semaine dernière. Lisez les mises à jour du marché en direct ici.

2. Les espoirs de Covid soulèvent les marchés chinois

Une personne passe devant une affiche encourageant les personnes âgées à se faire vacciner contre la maladie à coronavirus (COVID-19), près d’un complexe résidentiel à Pékin, en Chine, le 30 mars 2022. Photo prise le 30 mars 2022. Tingshu Wang | Reuter

La politique “zéro Covid” du président chinois Xi Jinping perturbe depuis un certain temps un élément clé de l’économie mondiale, entraînant souvent des blocages qui sertir les chaînes d’approvisionnement et garder les consommateurs séquestrés pendant de longues périodes. Il y a des signes que cela commence à s’atténuer, cependant, après que des gens à travers la Chine soient descendus dans la rue ces dernières semaines pour protester contre la politique dans une rare démonstration de résistance unifiée. Pékin et Shenzhen ont déclaré au cours du week-end qu’ils assoupliraient une règle qui exigeait des tests Covid négatifs avant le voyage. Cela, à son tour, a stimulé les actions chinoises. Les analystes de Morgan Stanley ont également relevé sa note pour les actions chinoises, affirmant qu’une “voie vers la réouverture est enfin tracée, probablement cahoteuse mais sans retour en arrière”.

3. Le pétrole récupère

4. La course au non. 2

Un ouvrier travaille sur le lit des camions F-150 Lightning alimentés par batterie de Ford Motor Co. en cours de production dans leur centre de véhicules électriques Rouge à Dearborn, Michigan, le 20 septembre 2022. Jeff Kowalsky | AFP | Getty Images

La part de Tesla sur le marché américain des véhicules électriques diminue, mais elle domine toujours alors que les constructeurs automobiles traditionnels se précipitent pour rattraper leur retard. Cela fait de la bataille pour la deuxième place la compétition la plus convaincante. La semaine dernière, Gué a rapporté des chiffres de ventes de véhicules électriques qui le placent au non. 2, assommer Hyundai (mais seulement si vous ne comptez pas les ventes du véhicule à pile à hydrogène Nexo de Hyundai). Et Hyundai est également désavantagé puisque ses véhicules ne sont plus éligibles aux crédits d’impôt américains pour les véhicules électriques en vertu de la nouvelle loi sur la réduction de l’inflation du président Joe Biden. Ford affirme qu’il détient désormais 7,4 % du marché des véhicules électriques aux États-Unis, contre 5,7 % en novembre de l’année dernière. Tesla contrôle environ 65% du marché, cependant, et le rival de Ford, Moteurs généraux , s’est fixé l’objectif ambitieux d’être non. 1 au milieu de la décennie.

5. Explosions à la base aérienne russe

Des militaires ukrainiens conduisent un véhicule blindé près de la ligne de front de Toretsk dans le Donbass, en Ukraine, le 2 décembre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images