5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Voici les informations les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading :

1. Toboggan d’été ?

Les contrats à terme sur actions ont chuté lundi alors que la dernière semaine de négociation de juin commence. Les stocks se sont effondrés la semaine dernière pour commencer l’été. Tous les principaux indices américains ont chuté de plus de 1 % au cours de la semaine après avoir remporté des séries. Le tech-heavy Nasdaq en particulier avait été rugissant, car le ralentissement a interrompu une séquence de huit semaines de victoires consécutives. Les points de données qui aideront à façonner la trajectoire des marchés cette semaine incluent la confiance des consommateurs et les ventes de maisons neuves mardi, ainsi que les ventes de maisons en attente et une troisième lecture sur le PIB du premier trimestre jeudi. Suivez les mises à jour du marché en direct ici.

2. La révolte russe s’essouffle

La Russie a repoussé une mutinerie d’Evgueni Prigozhin, le chef de la force mercenaire Wagner Group, qui a complété l’armée du président Vladimir Poutine lors de son assaut brutal contre l’Ukraine. Prigozhin a démissionné dimanche, quelques heures seulement après que sa milice privée a pris le contrôle de la ville clé du sud de la Russie, Rostov-on-Don, et a commencé à avancer vers Moscou. Les marchés mondiaux ont surveillé la menace potentielle pesant sur la structure du pouvoir de la principale nation productrice d’énergie. Prix ​​du pétrole a renoncé à ses gains antérieurs, et le rouble a touché un creux de près de 15 mois face au dollar lundi. Alors que les implications à long terme de la rébellion ne sont toujours pas claires, l’épisode a peut-être marqué la plus grande menace à ce jour pour l’emprise de Poutine sur le pouvoir depuis plus de deux décennies. Suivez les mises à jour en direct de la Russie ici.

3. Les marchés pétroliers sur leurs gardes

Le chaos persistant en Russie se manifesterait probablement le plus sur les marchés mondiaux du pétrole. La Russie est le troisième plus grand producteur de brut au monde, représentant environ 11 % de l’approvisionnement mondial. D’importantes infrastructures énergétiques se trouvent près de Rostov-on-Don, la ville saisie par les forces de Prigozhin. Le WTI et le brut Brent, les références américaines et mondiales, respectivement, se négociaient tous les deux à environ 0,6% de plus lundi après avoir bondi encore plus tôt alors que les commerçants surveillaient la rébellion.

4. Tous les yeux sur le terrain

La Cour suprême rendra une vague d’opinions dans les prochains jours. Il pourrait trancher deux cas massifs dès mardi. La plus haute juridiction américaine se prononcera sur le sort du projet du président Joe Biden de annuler jusqu’à 20 000 $ par emprunteur en dette étudiante, un résultat qui affectera jusqu’à 40 millions d’Américains. L’opinion affectera la budgétisation et la planification financière des ménages à travers le pays, ainsi que leur potentiel de dépenses en biens et services. La Cour suprême décidera également si les collèges peuvent tenir compte de la race dans le cadre des décisions d’admission. La décision d’action positive pourrait changer des années d’efforts des universités pour que leurs effectifs étudiants reflètent mieux la composition raciale du pays.

5. Un arc sur la saison des résultats