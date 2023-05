5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Les décideurs à Washington n’ont que 10 jours pour relever ou suspendre le plafond de la dette avant de risquer un tout premier défaut de paiement des États-Unis dès le 1er juin. Les pourparlers entre la Maison Blanche et les républicains de la Maison ont repris dimanche en tant que président Joe Biden est revenu du sommet du G-7 au Japon. Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, prévoient de se rencontrer lundi après-midi dans un signe positif pour les discussions, qui ont fait bouger les marchés tout au long de la semaine dernière. L’heure de leur caucus n’était pas claire lundi matin. Un défaut américain nuirait aux économies américaine et mondiale – et obligerait le Trésor à faire des « choix difficiles » sur les factures à payer, a déclaré dimanche la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Le relèvement du plafond de la dette n’autorise pas de nouvelles dépenses, mais les républicains ont poussé les démocrates à réduire de nouvelles dépenses dans le cadre d’un accord visant à augmenter la limite d’emprunt.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre tire à sa fin, le commerce de détail dominera à nouveau la liste des entreprises déclarant cette semaine. Les plus grands noms affichant des résultats incluent Lowe’s et Best Buy. Mais d’autres détaillants, de Kohl’s à Gap, offriront également plus d’informations sur la façon dont les consommateurs dépensent leur argent et sur ce que les entreprises font pour que les acheteurs continuent d’acheter. Les rapports de la semaine dernière, qui incluaient Home Depot, Target et Walmart, suggéraient que l’inflation continuait d’entraver les ménages, et certaines entreprises ont indiqué que les ventes avaient ralenti au cours du premier trimestre. Voici quelques-unes des principales entreprises déclarant cette semaine :