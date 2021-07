5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 26 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Les contrats à terme sur Dow ont réduit leurs pertes du jour au lendemain après les records de vendredi

Traders à la Bourse de New York, le 20 juillet 2021. Source : NYSE

Les contrats à terme sur Dow ont chuté d’environ 150 points lundi, réduisant de moitié les pertes du jour au lendemain, alors que les actions de Hong Kong et de la Chine ont plongé en raison des inquiétudes suscitées par la répression du gouvernement chinois dans les secteurs de l’éducation et de l’immobilier. Avant une grosse semaine pour les actions technologiques à Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a clôturé au-dessus de 35 000 pour la première fois vendredi. Quatre jours consécutifs de gains plus qu’annulés, la chute de plus de 2% de lundi dernier alors que des inquiétudes élevées concernant les pics de cas de Covid en raison de la variante delta ont brièvement frappé le marché. Le S&P 500 et le Nasdaq ont également clôturé à des niveaux record vendredi. La réunion de deux jours de la Fed en juillet doit commencer mardi. Les investisseurs chercheront des signaux sur le moment où les banquiers centraux pourraient commencer à resserrer leur politique monétaire et comment ils se sentent face à la hausse de l’inflation. Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé lundi à environ 1,25%. Le rendement, qui évolue à l’inverse du prix, a atteint un creux de 5 mois et demi à près de 1,13% la semaine dernière.

2. Les actions en Asie s’effondrent sur les préoccupations réglementaires chinoises et les pourparlers américains

Une personne portant un masque de protection passe devant la signalisation pour Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX) affichée au complexe Exchange Square à Hong Kong, Chine, le mercredi 19 août 2020. Roy Liu | Bloomberg via Getty Images

celui de Hong Kong L’indice boursier Hang Seng a chuté de plus de 4% du jour au lendemain. Les actions de la Chine continentale ont également chuté, les composantes composite de Shanghai et Shenzhen ayant chacune baissé de plus de 2%. De nombreuses actions de l’éducation chinoises, avec des cotations à Hong Kong et aux États-Unis, perdu environ la moitié de leur valeur après que Pékin a annoncé vendredi de nouvelles règles interdisant le tutorat à but lucratif dans les matières scolaires de base afin d’alléger les pressions financières sur les familles. Vendredi, les régulateurs chinois ont également pris des mesures pour corriger les irrégularités sur le marché immobilier. Ajoutant à l’incertitude, une réunion de hauts responsables chinois et américains a connu un début difficile. Lors d’un entretien lundi avec la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xie Feng a déclaré que les relations entre les deux pays étaient dans une « impasse », exhortant l’Amérique à « changer son état d’esprit hautement erroné ».

3. Bitcoin se négocie jusqu’à près de 40 000 $ pour un sommet de six semaines

Une illustration montrant des imitations physiques de billets et de pièces de monnaie du bitcoin de crypto-monnaie. Ozan Kosé | AFP via Getty Images

Le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis la mi-juin lundi, s’échangeant jusqu’à près de 40 000 $, avant de ramener certains à moins de 39 000 $. Les commerçants espéraient que les commentaires positifs de la semaine dernière par des passionnés de crypto-monnaie, dont Elon Musk, PDG de Tesla et Jack Dorsey, PDG de Twitter, remettraient le bitcoin sur la bonne voie. Bitcoin a atteint un niveau record de près de 65 000 $ à la mi-avril. Le 22 juin, le bitcoin est brièvement devenu négatif pour l’année, tombant en dessous de 29 000 $. Les inventeurs verront comment la course folle du bitcoin peut avoir un impact sur les résultats trimestriels de Tesla. Tesla de Musk, qui détient la crypto dans le bilan de son entreprise, devrait faire son rapport après la cloche lundi.

4. La variante Delta entraîne un pic de cas Covid dans les 50 États et DC

L’infirmière en soins intensifs Emily Boucher, qui travaille à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Johnston Memorial, prend soin de la patiente covid Hannah Church, 25 ans, qui a été diagnostiquée pour la première fois avec le coronavirus le 30 mai, le 16 juin 2021 à Abingdon, en Virginie. Catherine Frey | Le Washington Post | Getty Images

5. Les sénateurs disent qu’ils concluent un accord bipartite sur les infrastructures

Le président américain Joe Biden s’adresse à la presse après avoir rencontré le caucus démocrate du Sénat pour renforcer le soutien à ses objectifs d’infrastructure et d’investissement économique lors du déjeuner démocrate au Capitole américain le 13 juillet 2021 à Washington, DC, le 14 juillet 2021. Andrew Caballero-Reynolds | AFP | Getty Images