5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Voici les informations les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading :

1. Malaise du marché

Le Moyenne industrielle Dow Jones et S&P 500 ont chuté pendant deux semaines consécutives. Une multitude de données qui feront allusion à la santé de l’économie – ainsi que des discussions sur le plafond de la dette à Washington – aideront à déterminer si les actions peuvent briser la séquence de pertes. Une enquête qui suit le sentiment manufacturier à New York sera publiée lundi, suivie des ventes au détail mardi et des premières demandes hebdomadaires de chômage jeudi. Les revenus de Home Depot, Target et Walmart brosseront un tableau de la façon dont les consommateurs dépensent. Une série de remarques des présidents régionaux de la Réserve fédérale offrira également une fenêtre sur la question de savoir si la banque centrale envisage de suspendre les hausses de taux d’intérêt. Suivez les mises à jour du marché en direct.

2. L’horloge du plafond de la dette tourne

La fenêtre dont disposent les États-Unis pour éviter un défaut de paiement se rétrécit. Le Congrès et la Maison Blanche n’ont désormais que 2 semaines et demie pour sortir d’une impasse et éviter une calamité qui bouleverserait l’économie et mettrait en péril les avantages du gouvernement. Personnel du président Joe Biden et les dirigeants du Congrès se sont rencontrés au cours du week-end, et les hauts fonctionnaires de Washington devraient se réunir mardi pour la deuxième semaine consécutive. Biden a déclaré samedi que les pourparlers « avancent » mais n’ont pas encore atteint un « point critique ».

3. La ruée vers les bénéfices du commerce de détail

Le commerce de détail dominera la liste des bénéfices des entreprises cette semaine. Rapports de Dépôt à domicile , Cible et Walmart sur des jours consécutifs donnera plus d’indices sur la façon dont les prix élevés ont affecté les dépenses discrétionnaires – et comment les entreprises s’adaptent aux consommateurs plus soucieux des coûts. Les investisseurs surveilleront également les indices que les entreprises offrent sur la santé de l’économie à l’avenir. Voici le calendrier des gains cette semaine : Mardi: Home Depot (avant la cloche)

4. Vice-faillite

Vice Media était autrefois évalué à 5,7 milliards de dollars, en tant que start-up numérique qui a attiré l’attention et l’argent des entreprises héritées. Vice déposé lundi pour la protection contre les faillites du chapitre 11. La marque fait partie d’une poignée de points de vente numériques qui ont été touchés cette année par la montée des inquiétudes économiques. Un consortium comprenant Fortress Investment, Soros Fund Management et Monroe Capital a fait une offre de crédit de 225 millions de dollars pour Vice, dont 20 millions de dollars pour financer ses opérations pendant le processus de vente.

5. Les élections en Turquie pourraient aller au second tour