5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 19 juillet

La Bourse de New York (NYSE) se tient dans le quartier financier de Manhattan le 28 janvier 2021 à New York.

Wall Street aura un meilleur aperçu de la reprise économique américaine cette semaine grâce à un autre lot de rapports sur les bénéfices des entreprises, notamment Netflix, United Airlines et Chipotle après la cloche mardi, ainsi que Coca-Cola et Johnson & Johnson avant l’ouverture de mercredi.

Les contrats à terme sur actions américaines étaient en baisse lundi matin, avec Futures Dow impliquant une baisse d’ouverture de plus de 400 points. Les contrats à terme pour le S&P 500 et le Nasdaq étaient également fermement dans le rouge, alors que les inquiétudes des investisseurs se sont intensifiées concernant les implications économiques d’une résurgence des cas de Covid. Les actions qui bénéficient d’une reprise de Covid, telles que les compagnies de croisière, ont mené les pertes avant commercialisation.

Five9, basé en Californie, qui a clôturé vendredi avec une capitalisation boursière de près de 12 milliards de dollars, est un fournisseur de logiciels de centre de contact cloud. Dans un communiqué, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a déclaré que Five9 est « un ajustement naturel qui offrira encore plus de bonheur et de valeur à nos clients ».

Presque toutes les restrictions Covid restantes en Angleterre ont été levés lundi, alors même que les cas de coronavirus à travers le Royaume-Uni augmentent. « S’il vous plaît, s’il vous plaît, soyez prudent », a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué. Johnson avait déjà retardé une fois la levée par l’Angleterre de la plupart des restrictions de Covid en raison de la variante delta hautement transmissible, qui, selon les experts en santé publique du monde entier, pourrait faire dérailler les progrès dans la lutte contre la pandémie.

Les prochains Jeux olympiques de Tokyo ont également continuer à être impacté par le Covid, avec la star du tennis américain Coco Gauff retrait des Jeux d’été en raison d’un test de coronavirus positif. Les Jeux olympiques, qui ont été retardés d’un an à cause de Covid, sont très controversés au Japon. Dans un reflet de l’opinion publique, le constructeur automobile japonais Toyota va ne pas diffuser de publicité liée aux Jeux olympiques à la télévision du pays pendant les Jeux. Le PDG de Toyota, Akio Toyoda, et d’autres dirigeants de l’entreprise n’assisteront pas non plus à la cérémonie d’ouverture, qui est prévue vendredi.

Aux États-Unis, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus est de près de 32 300, en hausse de 66% par rapport à il y a une semaine, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. « La seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés », le président Joe Biden dit récemment.

— L'Associated Press a contribué à ce rapport.