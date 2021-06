5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 14 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Wall Street devrait ouvrir ses portes après un autre record du S&P 500

Traders sur le parquet de la Bourse de New York. Source : NYSE

2. Novavax affirme que son vaccin Covid est globalement efficace à 90%

Une femme tient une petite bouteille étiquetée avec un autocollant « Coronavirus COVID-19 Vaccine » et une seringue médicale devant le logo Novavax affiché dans cette illustration prise le 30 octobre 2020. Dado Ruvic | Reuters

3. Bitcoin bondit après qu’Elon Musk a suggéré que Tesla pourrait l’accepter à nouveau

4. Biden assistera au sommet de l’OTAN après le rassemblement du G-7, avant la réunion de Poutine

Le président américain Joe Biden assiste au sommet du G7 à Carbis Bay, Cornwall, le 11 juin 2021. Léon Neal | AFP | Getty Images

Président Joe Biden lundi est sur le point de participer à un sommet de l’OTAN dans la capitale belge de Bruxelles, dans le but de consulter les alliés européens sur les efforts visant à contrer les actions provocatrices de la Chine et de la Russie. Biden soulignera également l’engagement des États-Unis envers l’alliance de 30 nations, qui a souvent été décriée par l’ancien président américain Donald Trump. Le voyage de Biden en Europe a commencé par une réunion du G-7, qui s’est terminée dimanche avec des promesses de promulguer des mesures sur les vaccins Covid et un impôt mondial sur les sociétés ainsi qu’un appel à la Chine « à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales ». Biden devrait s’asseoir mercredi avec le président russe Vladimir Poutine à Genève, en Suisse.

5. Le nouveau gouvernement israélien se met au travail après l’éviction de Netanyahu

Le chef du parti israélien Yemina, Naftali Bennett, prononce une déclaration politique à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem, le 30 mai 2021. YONATAN SINDEL | AFP | Getty Images