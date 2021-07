5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi 12 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Avant les principaux rapports sur l’inflation mardi et mercredi – et les questions de savoir si les pressions croissantes sur les prix sont transitoires comme le pense la Réserve fédérale – le rendement du Trésor à 10 ans a chuté lundi à environ 1,33%. Le rendement de référence est descendu jusqu’à 1,25% jeudi à des niveaux jamais vus depuis février. Le rendement à 10 ans a atteint un sommet de 1,78% en 14 mois en mars. Il a commencé 2021 à moins de 1%.

Une photo d’archive combinée montre Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs.

Jeff Bezos devrait effectuer le premier vol de sa société spatiale, Blue Origin, le 20 juillet. Avec un lancement devant Bezos et Elon Musk, le vol de dimanche signifie que Branson est le premier des fondateurs de la société spatiale milliardaire à piloter son propre vaisseau spatial. Le Wall Street Journal a dit Musk a acheté un billet pour un futur vol Virgin Galactic. Ni Musk ni sa société spatiale SpaceX n’ont immédiatement répondu au Journal et à CNBC pour commentaires.

Les New-Yorkais de 12 ans et plus se font vacciner à l’église catholique romaine St. Anthony of Padua dans le Bronx de New York, aux États-Unis, le 13 juin 2021.

Pfizer prévoit de rencontrer lundi les hauts responsables de la santé américains faire son affaire pour l’autorisation fédérale d’une troisième dose de son vaccin Covid. Dimanche, le Dr Anthony Fauci n’a pas exclu cette possibilité, mais il a déclaré qu’il était trop tôt pour que le gouvernement recommande une autre injection. Le conseiller médical en chef du président Joe Biden a déclaré que les études cliniques et les données de laboratoire n’avaient pas encore pleinement confirmé la nécessité d’un rappel des vaccins actuels Pfizer et Moderna à deux injections ou du régime à une injection Johnson & Johnson. Fauci a déclaré que le CDC et la FDA avaient fait ce qu’il fallait en repoussant la déclaration de Pfizer la semaine dernière qui plaidait en faveur d’un autre tir.

Dans les dernières retombées de la répression du gouvernement chinois contre les entreprises technologiques de son pays, le propriétaire de TikTok aurait suspendu ses plans d’introduction en bourse à l’étranger. ByteDance a adopté une approche différente de celle du géant chinois du covoiturage Didi, qui a procédé à son inscription aux États-Unis fin juin, lorsqu’il a reçu un avertissement du gouvernement chinois, selon le Wall Street Journal.

Le régulateur du marché chinois samedi dit que ça bloquerait pour des motifs antitrust, le projet de Tencent de fusionner les deux principaux sites de streaming de jeux vidéo de ce pays, Huya et DouYu. Tencent est le plus gros actionnaire de Huya avec 36,9% et détient également plus d’un tiers de DouYu, les deux sociétés étant cotées aux États-Unis, et représentant une valeur de marché combinée de 5,3 milliards de dollars.

