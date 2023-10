5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse lundi

Voici les actualités les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

1. Les marchés cherchent à prendre pied

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté lundi matin, alors que les marchés sortent d’une semaine de transactions mitigées. Le Moyenne industrielle Dow Jones a augmenté de 0,8% la semaine dernière, tandis que le S&P500 a grimpé de 0,5%. Le Nasdaq , quant à lui, a glissé d’environ 0,2% pour la semaine. Une série de bénéfices et le conflit entre Israël et le Hamas font partie des facteurs qui stimuleront les actions cette semaine. Les principales données économiques incluent les ventes au détail de septembre, attendues mardi. Suivez les mises à jour du marché en direct ici.

2. La saison des résultats démarre

Les investisseurs auront une bonne idée de la situation des principales sociétés de transport, financières, médiatiques et de santé grâce à une série de rapports sur les résultats cette semaine. Les résultats trimestriels ont démarré vendredi avec les rapports de JPMorgan et Wells Fargo, entre autres. Voici les entreprises notables présentes cette semaine :

3. La crise humanitaire s’aggrave

Les préoccupations humanitaires augmentent à mesure que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. Les responsables démentent les informations selon lesquelles un couloir sortant de la bande de Gaza passant par le terminal égyptien de Rafah permettrait aux ressortissants étrangers de quitter la zone et à l’aide humanitaire essentielle d’y entrer. Israël a mené un siège et des frappes aériennes sur Gaza depuis que le groupe militant Hamas a lancé des attaques en Israël au début du mois. Plus de 2 700 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 1 400 en Israël pendant le conflit. Alors que le monde attend une éventuelle attaque terrestre israélienne sur Gaza, le président américain Joe Biden a déclaré à l’émission « 60 Minutes » de CBS qu’une occupation de la zone serait une « grosse erreur ». Biden, dont l’administration a déclaré qu’Israël avait le « droit de se défendre », a également déclaré à CBS « qu’il doit y avoir une voie vers un État palestinien ». Suivez les mises à jour en direct sur la guerre ici.

4. Rite Aid dépose le bilan

Aide aux rites a déposé dimanche une demande de protection contre les faillites (chapitre 11), mettant fin au lent déclin de la chaîne de pharmacies. La lenteur des ventes – notamment en raison d’une baisse des visites pour le vaccin Covid dès le début du déploiement des injections – ainsi que l’augmentation de la dette et une série de poursuites liées aux opioïdes ont contribué aux difficultés de Rite Aid. La chaîne a vu davantage de clients se tourner vers des concurrents comme Amazone pour des prix plus bas sur les produits essentiels des pharmacies et des rivaux vus CVS et Walgreens se tourner davantage vers les services de santé. Rite Aid a déclaré qu’elle travaillerait avec ses créanciers sur un plan de restructuration qui pourrait inclure la fermeture des sites sous-performants. Elle a également nommé Jeffrey Stein, un cadre ayant une expérience en restructuration, au poste de nouveau PDG.

5. La crise du Covid chez Pfizer