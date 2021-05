5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le vendredi 7 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

La croissance attendue de 1 million d’emplois le mois dernier vient après 916 000 ajouts de masse salariale non agricoles en mars. Le ministère du Travail devrait publier ces numéros d’avril à 8 h 30 HE. Dans une économie qui se redresse grâce à l’augmentation des vaccinations Covid, de plus en plus d’entreprises rouvrent et cherchent à embaucher. Le taux de chômage du pays devrait chuter à 5,8% en avril.

Le rapport sur l’emploi d’avril est largement regardé par les investisseurs en raison de la promesse de la Réserve fédérale de maintenir en place sa politique monétaire extrêmement facile, y compris des taux d’intérêt proches de zéro, jusqu’à ce que le marché du travail guérisse et que l’inflation commence à s’accélérer. Cependant, de nombreux traders pensent que ces choses se produisent déjà et la Fed pourrait devoir repenser sa position ultra-accommodante et faire des ajustements plus tôt que prévu.