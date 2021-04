5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le vendredi 30 avril

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

1. Baisse des actions, focus sur les bénéfices des Big Tech et Big Oil

Traders travaillant à la Bourse de New York (NYSE), aujourd’hui, mercredi 21 avril 2021. Source: NYSE

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté vendredi malgré la hausse de 2% des actions d’Amazon sur le pré-marché après que le géant du commerce électronique et du cloud a annoncé des résultats trimestriels explosifs après la cloche de jeudi. La publication par le gouvernement à 8 h 30 (HE) des données de mars sur les revenus personnels est également sur le radar des investisseurs. La dernière série de contrôles de relance de Covid devrait avoir fait grimper les revenus de 20% le mois dernier. Le S&P 500 jeudi a augmenté de 0,7% pour clôturer à un record. Le Dow Jones Industrial Average a enregistré des gains similaires, mais est resté légèrement en dessous de sa clôture record au début du mois. Le Nasdaq a pris du retard avec une avance de 0,2 et a également terminé avant la clôture du record de lundi. À un jour d’avril, le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé de plus de 6% sur le mois. Le gain mensuel du Dow était un peu plus de la moitié.

2. Les résultats d’Amazon sont éblouissants alors que l’activité de Twitter trébuche

Le PDG d’Amazon Jeff Bezos Alex Wong | Getty Images

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, témoigne lors d’une audience vidéo à distance organisée par des sous-comités de la commission de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis sur le «rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation» à Washington, le 25 mars 2021. CNBC

Twitter a mis en garde jeudi soir contre la hausse des dépenses et un possible ralentissement de la croissance des utilisateurs, ce qui a entraîné une baisse des actions de plus de 12% dans le commerce avant commercialisation. Le réseau de médias sociaux, cependant, a battu les estimations avec un bénéfice par action ajusté de 16 cents au premier trimestre. Les revenus de 1,04 milliard de dollars et les utilisateurs actifs quotidiens monétisables de 199 millions correspondaient essentiellement aux prévisions des analystes.

3. L’UE affirme que l’App Store d’Apple enfreint les règles de la concurrence

Le PDG Tim Cook prend la parole lors d’un événement Apple au siège de la société à Cupertino, en Californie, le 10 septembre 2019. Stephen Lam | Reuters

4. Baisse des bénéfices de Chevron; Exxon tourne au profit

Un panneau est affiché devant une station-service Chevron le 31 juillet 2020 à Novato, en Californie. Justin Sullivan | Getty Images

Un pigeon survole une station-service Exxon mobil le 25 octobre 2018 à Gutenberg dans le New Jersey. Kena Betancur | Nouvelles de Corbis | Getty Images

Le rival de l’énergie, Exxon, a publié vendredi son premier bénéfice de 2,7 milliards de dollars en cinq trimestres, la hausse des prix du pétrole et du gaz ayant compensé les coûts d’un gel profond en février. Le bénéfice par action ajusté de 65 cents au premier trimestre a dépassé les estimations et la période de l’année précédente de 53 cents. Les revenus de 59,15 milliards de dollars ont également dépassé les prévisions. Les actions étaient stables sur la pré-commercialisation.

5. Disneyland rouvrira après une fermeture sans précédent de 13 mois

Les visiteurs marchent entre le plexiglas alors qu’ils entrent dans Touch of Disney à Disney California Adventure à Anaheim, en Californie, le jeudi 18 mars 2021. Groupe MediaNews / Orange County Register | Getty Images